В Qatar Airways обнародовали план восстановления маршрутов к июлю: Киева в нем нет
Катарская авиакомпания Qatar Airways обнародовала план восстановления маршрутной сети до июля этого года.
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В мае авиакомпания намерена выполнять полеты по 53 направлениям, и июне расширить сеть до 80 маршрутов в Европу, Америку, Африку, Азию и Австралию, передает avianews.com. В настоящее время авиаперевозчик обслуживает около 30 маршрутов для доставки людей домой.
«Мы ежедневно отслеживаем индикаторы мирового рынка путешествий и продолжаем фокусироваться на нашей миссии — как мы можем сделать доступной мобильность для клиентов и предоставить им удобную стыковку по их направлению», - заявил глава Qatar Airways Group Акбар Эль-Бакер.
В авиакомпании подчеркнули, что имеют в парке самолеты разного типа, которые позволят подобрать правильную емкость для ожидаемого спроса на каждом маршруте.
Список планируемых маршрутов Qatar Airways на конец июня 2020 года:
Европа:
- Афины
- Будапешт
- Москва (Домодедово)
- Стамбул
- Амстердам
- Стокгольм
- Барселона
- Брюссель
- Париж
- Копенгаген
- Дублин
- Эдинбург
- Рим
- Франкфурт
- Лондон (Хитроу)
- Мадрид
- Манчестер
- Мюнхен
- Милан
- Осло
- Берлин
- Вена
- Цюрих
Америка
- Чикаго
- Даллас
- Сан-Паулу
- Монреаль
Ближний Восток
- Амман
- Бейрут
- Багдад
- Басра
- Эрбиль
- Тегеран
- Сулеймания
- Кувейт
- Маскат
- Мешхед
- Ан-Наджав
- Сухар
- Салала
- Шираз
Африка
- Аддис-Абеба
- Кейптаун
- Йоханнесбург
- Лагос
- Найроби
- Тунис
Азиатско-Тихоокеанский регион
- Гуанчжоу
- Гонконг
- Сеул
- Токио (Нарита)
- Пекин
- Шанхай
- Бангкок
- Джакарта
- Куала-Лумпур
- Манила
- Сингапур
- Ахмадабад
- Амритсар
- Бангалор
- Мумбай
- Кожикоде
- Калькутта
- Коломбо
- Кочин
- Дакка
- Дели
- Гоа
- Хайдарабад
- Катманду
- Мале
- Ченнаи
- Тривандрам
- Исламабад
- Карачи
- Лахор
- Мельбурн
- Перт
- Сидней
В сообщении Qatar Airways указано, что возобновление полетов по каждому конкретному направлению будет зависеть от получения разрешения властей. Соответственно, данный список может меняться.
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