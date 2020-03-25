Qatar Airways помогут украинцам вернуться домой из Таиланда - посол

Спецрейсом "Катарских авиалиний" 27 марта из Бангкока в Доху будут вывезены украинские граждане, которые затем смогут вернуться в Украину на самолетах авиакомпании SkyUp.

Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта заявляет, что Qatar Airways помогут украинским гражданам вернуться из Таиланда, где с 26 марта вводится режим "чрезвычайного положения".

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Таиланде.

"После недели напряженных переговоров, которые проводились Министерством иностранных дел Украины и Посольствами Украины в Катаре и Таиланде, только с "Катарскими авиалиниями" была достигнута договоренность о выполнении ими спецрейса для помощи в возвращении граждан Украины домой. Такой спецрейс состоится утром 27 марта из Бангкока в Доху, где украинцев уже будет ждать самолет специального рейса авиакомпании SkyUp по маршруту Доха-Киев", - заявил Бешта.

Посол уточнил, что спецрейсом Qatar Airways смогут бесплатно воспользоваться все граждане Украины, которые имеют обратные билеты этой авиакомпании - как те, чьи билеты были на предыдущие даты, но учитывая чрезвычайные обстоятельства не смогли быть использованы, так и те, кто планировал вернуться позже.

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"Такая договоренность чрезвычайно важна, поскольку обратные билеты на «Катарские авиалинии» из Таиланда имеют около 300 граждан Украины или примерно половина из тех, кто сегодня нуждается в помощи в возвращении домой. Выражаем благодарность правительству Катара и руководству "Катарских авиалиний", а также украинской авиакомпании "СкайАп" за помощь и сотрудничество", - сообщил посол.

"Сегодня, когда ежедневно страны мира закрывают границы или прекращают авиационное сообщение, такая договоренность открывает уникальную возможность сотням соотечественников наконец вернуться из Таиланда на родину и я настоятельно рекомендую им ею воспользоваться", - подчеркнул Бешта.

Он добавил, что с 26 марта в Королевстве Таиланд вводится режим "чрезвычайного положения", что может привести к сейчас непредсказуемым последствиям, в том числе к ограничениям передвижения.

Напомним, по данным МИД Украины, возвращения домой ждут более 20 тысяч украинцев, оказавшихся за рубежом.