В Старом городе Таллина сегодня открылся музей запрещенных книг, представляющий широкой публике запрещенные, сожженные или подвергнутые цензуре книги в разных уголках мира.
Читайте такжеВ Нью-Йорке решили закрыть музей шпионажа КГБКак сообщает Delfi, в музее представлены книги из разных стран, в каждой из которыхк своя история. Цель музейной экспозиции состоит в том, чтобы провести предварительное исследование истории цензуры в Эстонии, сосредоточив внимание на периоде советской оккупации.
В музее посетители могут познакомиться с книгами, потрогать их, почитать, а большинство книг можно и купить.
Книги в музее расположены по странам - можно найти, какие книги были запрещены в Советском Союзе, Великобритании, Китае и США, где продажа некоторых книг запрещена до сих пор. Есть и секция, на которой представлены книги, сожженные по разным причинам на протяжении всей истории.
Музеем руководит Джозеф Максимилиан Данниган из Шотландии.
Получив диплом бакалавра в области кинематографии, Данниган на пару лет переехал в Китай, где глубоко заинтересовался свободой слова и цензурой. Последние пять лет он жил в Эстонии, работая в сфере кинопроизводства и изучая социальное предпринимательство в Таллиннском университете. Именно во время учебы в магистратуре по социальному предпринимательству Даннигану пришла в голову идея создать музей.
Музей будет открыт по пятницам и субботам.
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