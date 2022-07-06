Требование носить маску в закрытых помещениях на Кипре вступает в силу 8 июля 2022 года.

Власти Кипра распорядились повторно ввести масочный режим для борьбы с COVID-19 спустя через месяц после отмены этого требования, поскольку число случаев заражения вновь возросло.

Как заявил министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантела, требование носить маску в закрытых помещениях вступает в силу в пятницу, 8 июля 2022 года, пишет Reuters.

Отмечается, что эксперты в области здравоохранения рекомендовали этот шаг после волны заражений людей, которые не принимали надлежащие меры предосторожности.

За неделю, закончившуюся 1 июля, на Кипре было зарегистрировано 10 879 новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с 7 263 на предыдущей неделе.

Тем не менее, власти страны уверяют, что ситуция с коронавирусом на данный момент под контролем.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2022 года Кипр отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов, а с 1 июня в стране были отменены любые другие карантинные ограничения, включая необходимость наличия сертификатов вакцинации и ношения масок.

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