В Венгрии введены дополнительные ограничения на въезд из-за введения с 1:00 до 6:00 (по киевскому времени) комендантского часа.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, дополнительные ограничения введены в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 на территории Венгрии.
Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:
- к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии;
- с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов;
- к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.
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Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. При этом такие лица должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.
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