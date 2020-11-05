Комендантский час действует в стране с 1:00 до 6:00 (по киевскому времени) в связи с распространением COVID-19.

В Венгрии введены дополнительные ограничения на въезд из-за введения с 1:00 до 6:00 (по киевскому времени) комендантского часа.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, дополнительные ограничения введены в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 на территории Венгрии.

Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:

к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии;

с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов;

к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.

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Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. При этом такие лица должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

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Автор: Елена Билык