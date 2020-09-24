Чтобы камни снова обросли мхом, понадобятся сотни лет.

В Житомирской области поймали вандалов, которые пытались вывезти более 100 ящиков мха из заказника «Каменное село».

Читайте такжеВ центре Луцка украли мини-скульптуру кликуна (фото)Об этом сообщает ТСН.

Заказник еще называют «Украинским Стоунхенджем».

Из-за вандалов особенность заказника, а это покрытые мхом огромные валуны, теперь облысели. Чтобы камни снова обросли мхом, понадобятся сотни лет.

«При нынешних климатических условиях нереально, чтобы он быстро восстановился. Конечно, нанесен огромный ущерб геологическому заказнику», - отметил краевед Юрий Халимончук.

Отмечается, что мужчин, которые срывают пласты мха с огромных камней и грузят их в микроавтобус, заметили туристы. Все это они рассказали лесоводам, которые уже вместе с полицией приехали на место.

Микроавтобус был полностью загружен ящиками со мхом. При этом задержанные не захотели объяснять, для чего им столько мха. Лесоводы предполагают, что его планировали продать для ландшафтного дизайна.

Заказник «Каменное село»: справка

«Каменное село» – это геологический заказник местного значения. Расположен к востоку от села Рудня-Замысловицкая Олевского района Житомирской области. Представляет собой скопление крупных валунов.

Общая площадь – 15 га. Расположен в лесном массиве на территории Замысловецкого лесничества.

Существует несколько гипотез возникновения заказника. Но чаще всего оперируют двумя из них: либо валуны были принесены ледником 20 тысяч лет назад, либо валуны представляют собой остатки подножия древних полностью исчезнувших гор, обнаженные ледником от грунтовых наслоений.

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Автор: Катерина Шварц