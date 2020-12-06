Здесь созданные специальными красками картины светятся в темноте.

Расположенная в одесских катакомбах художественная галерея признана самым большим подземным арт-пространством Европы.

Читайте такжеНа Кировоградщине открыли музей пуговиц (видео)Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий сертификат «Самое большое подземное арт-пространство в катакомбах» 6 декабря создателям галереи вручила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Как отметила Ветрова, объекты арт-подземелья производят фантастическое впечатление, так как они светятся в темноте.

«Они созданы с использованием самосветящихся красок и люминофоров. Национальный Реестр Рекордов официально подтверждает, что это - единственное в Европе подземное арт-пространство в катакомбах. Местные художники из арт-студии «Золотое сечение» под руководством Марии Василевской сумели создать удивительную синергию истории и современности», - заявила Ветрова.

Соорганизатор рекорда - ОО «Мастера чудес».

Как уточнила УНИАН художница Светлана Ганич, экспозиция объединяет картинную галерею и инсталляции «Сад чудес», центральная фигура которого - жар-птица.

Картины светятся, благодаря использованию специального состава красок, объекты, которые сейчас более 40, подсвечиваются ультрафиолетом, также обеспечивается музыкальное сопровождение.

По словам посетителей экспозиции, создается эффект «чего-то мистического, и в то же время - расслабляющего, успокаивающего нервную систему».

Галерея в одесских катакомбах: что известно

Галерея, открывшаяся в 2018 году, находится в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области - в местных катакомбах, на глубине порядка 15 метров.

Галерея обустроена в одном из отсеков подземелья, возле Нерубайского музея Партизанской славы.

Длина экспозиции составляет 114,4 метра.

Подземная экспозиция объединяет картинную галерею и другие арт-инсталляции.

Картины написаны специальными нечувствительными к воздействию влаги красками, которые светятся в темноте.

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Автор: Лариса Козовая