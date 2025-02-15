Большинство поездок в Баварию начинаются в Мюнхене - и это правильно, однако эта земля богата и другими очаровательными городами.

Немецкий регион Бавария имеет множество очаровательных городов и городков, в которых можно остановиться.

Туристический эксперт Кейт Манн назвал пять, которые, возможно, еще не попали в поле вашего зрения. Как отметило издание Independent, большинство поездок в Баварию начинаются в Мюнхене - и это правильно, однако эта земля богата и другими очаровательными городами. Меньшие и тихие, но все они являются прекрасным дополнением к маршруту вашего отпуска.

Розенхайм

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Этот студенческий городок сосредоточен вокруг пешеходной рыночной площади с таунхаусами и аркадами. Здесь есть современные кафе и рестораны, а также баварские пабы с пивом из близлежащих пивоварен. Культурной достопримечательностью является Локшуппен, бывшее локомотивное депо, а сейчас картинная галлерея. Благодаря своему расположению город является базой для исследования Альп и окрестностей, начиная с озера Кимзее.

Аугсбург

Основанный в 15 г. до н. э. римским императором Августом, этот город является одним из старейших в стране. Главные достопримечательности включают ратушу с двумя башнями, а также увитые плющом здания в Фуггерае, социальном жилом комплексе, который датируется 1521 годом. Фуггерай используется и сегодня, с фиксированной арендной платой на протяжении более пяти столетий, открыт для публики и имеет музей в одном из домов.

Регенсбург

Этот город на берегах Дуная остался практически невредимым во время Второй мировой войны. Исследуйте лабиринт средневековых улиц, посетите собор и не пропустите Порта Претория, одни из двух сохранившихся римских ворот. Через реку находится впечатляющий каменный мост, строительство которого началось в 1135 году, который соединяет старый город с похожим на деревню районом Штадтамхоф. В совокупности эти части города признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нюрнберг

Здесь на вершине скалы из песчаника возвышается замок, из которого открывается вид на фахверковые здания в старом городе (оба были значительно перестроены после войны), а напоминания о нацистской истории можно найти на бывших митинговых площадках или в информационном центре в зале суда, где проходили судебные процессы над военными преступниками. Другие известные музеи включают Дом Альбрехта Дюрера и Немецкий железнодорожный музей. Что касается еды, начните с нюрнбергских ростбратвурсте (сосисок), которые можно купить в виде сэндвичей у уличных торговцев или которые подают свежими, приготовленными на дровяном гриле в одной из дымных колбасных лавок города.

Вюрцбург

Отправляйтесь в прекрасный барочный Вюрцбург на реке Майн. Этот город окружен виноградниками. Несмотря на то, что это историческое место, оно сохраняет молодость отчасти благодаря своему студенческому населению. Проведите день, исследуя такие места, как великолепная резиденция, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и крепость Мариенберг, прежде чем отправиться в один из городских баров, чтобы попробовать изысканные белые вина. А еще лучше, приурочить свой визит к винному фестивалю.

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