С 1 марта 2021 Грузия открыла границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Украинская авиакомпания YanAir весной 2021 года возобновит прямые рейсы из Киева, Одессы и Харькова на грузинский курорт Батуми на берегу Черного моря.

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Как сообщает avianews.com, рейсы Киев-Батуми стартуют с 3 апреля по средам и субботам. С 1 мая частота полетов станет ежедневной. Авиабилеты продаются по цене от 3500 грн в обе стороны с учетом багажа.

Из Одессы в Батуми YanAir возобновит полеты с 4 мая по пятницам и воскресеньям. Авиабилеты в обе стороны стоят от 4000 грн с учетом багажа.

С 5 мая авиакомпания выйдет на маршрут Харьков-Батуми, который будет обслуживать по средам и субботам. Перелет туда-обрано с учетом багажа стоит от 4000 грн.

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Правила въезда в Грузию для украинцев в 2021 году

С 1 марта 2021 Грузия, почти после годового карантина, открыла границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Для пересечения грузинской границы всем гражданам Украины необходимо будет предъявить два ПЦР-теста - один тест сделанный в течение последних 72 часов, второй тест - через три дня пребывания в стране.

26 марта Минздрав Украины переместил Грузию в "зеленую" карантинную зону, а потому по возвращению из этой страны больше не придется идти на самоизоляцию или сдать тест на коронавирус. Однако стоит учесть, что просмотр карантинных зон происходит еженедельно.

Ранее о планах возобновить полетные программы в Грузию заявили авиакомпании МАУ, которая будет летать в Тбилиси, и SkyUp, которая запустить рейсы из пяти украинских городов в Тбилиси и Батуми.

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Автор: Марина Григоренко