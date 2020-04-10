Украинка из Китая Алина Рысухина: Сейчас китайцы очень боятся иностранцев. Нас пугаются, избегают и не пускают в заведения. Называют нас беженцами

Пандемия коронавирусной болезни, всколыхнувшая мир и продолжающая забирать тысячи жизней, началась зимой в Китае. Но многие страны, проявив беспечность, перегнали эту азиатскую страну по количеству заболевших и умерших. УНИАН пообщался с Алиной Рысухиной – украинкой, живущей в китайском городе Нанкин уже семь лет. Город находится на расстоянии 450 км от Уханя, который стал печально известен всему миру как стартовая точка опасной болезни.

Расскажите, пожалуйста, что представляет собой ваш город и какая в нем была ситуация с коронавирусом?

Наш город расположен в 450 км от Уханя; по китайским меркам, это не очень далеко. Пара часов езды на скоростном поезде или семь часов по скоростным дорогам. Население Нанкина – восемь с половиной миллионов человек, в центре города яблоку упасть негде. Но чем дальше от центра, тем больше гор и озер, большое количество парков.

Нанкин находится в провинции Цзянсу. Ее население – восемьдесят миллионов человек. Первый случай заболевания был зафиксирован 22 января. И за все время в провинции заболело шестьсот тридцать три человека, все заражения происходили в период до 12 февраля. Потом только выздоравливали. Не было ни одной смерти.

За все время эпидемии из-за границы к нам прилетело двадцать больных, двое из них уже выписались.

Как был организован карантин в Нанкине?

Изначально правила были простые: людей просили не контактировать с жителями провинции Ухань, носить маски и мыть руки. Заражённых были десятки, паники не было. На момент начала эпидемии было много разговоров о теориях заговора и прочей ерунде. Это происходило в период празднования китайского Нового года, и у людей были долгожданные каникулы: подарки куплены, отдых спланирован.

Когда статистика стала пугать,то властями ежедневно выдавались новые запреты. Стали закрываться самые большие торговые центры, затем постепенно закрыли все магазины, салоны, спортзалы, студенческие кампусы. Продуктовые магазины и банки работали с перерывами на дезинфекцию. Но число заболевших росло на десятки единиц в день.

Стали закрывать на карантин дома, в которых жили или контактировали инфицированные. Дошло до того, что в начале февраля за ночь оградили все жилые комплексы, небольшие улочки и поставили палатки с дежурными. Жильцам выдали пропуски, запретили водить гостей. В центре города на одну квартиру выдавалось три пропуска на неделю для выхода из дома.

Дежурных поставили везде. Меряли температуру и записывали все данные.

От количества дезинфектора выедает глаза. Антисептики стоят везде. В общественных туалетах и на улице все стерильно, всегда есть мыло, в туалетах автоматические сливы.

И тогда город опустел. И к середине февраля число заражённых снизилось до нуля. Государство старалось, как могло. Человеческий фактор все равно остается: есть люди, которые лезут руками под маску, чихают без маски в метро. Такие люди есть везде, но, несмотря на это, благодаря принятым мерам, удалось победить эпидемию.

Были ли какие-то ограничения в работе общественного транспорта?

Общественный транспорт стал ходить реже. На входе меряют температуру.

Нельзя ходить без маски. Дежурные заставляют поправлять маску, если она надета не полностью. В каждом вагоне метро и автобусе висит QR-код, по которому необходимо зарегистрироваться, чтобы проследить за передвижением каждого человека. Если какой-то человек заболевал, то по его маршрутам передвижения, зарегистрированным с помощью QR-кода, выявляли контактных лиц, ехавших с ним в одном вагоне метро.

Ограничения на междугородное сообщение были только в провинции Хубэй. Если у нас видели автомобили с номерами этой провинции, то их разворачивали обратно.

Как было с продуктовым обеспечением, был ли ажиотаж?

Тем утром, когда закрыли жилые комплексы, люди опустошили супермаркеты. В «Metro» из продуктов остался только шоколад. Но дефицита не было, продукты завозились, цены не менялись, и паника утихла. На окраинах города прилавки были полны, тем более, всегда можно заказать онлайн.

Единственная проблема была в масках. И все благодаря расчётливым предпринимателям, которые опустошили аптеки в первые дни, и продают их в десять-сто раз дороже. Тоже можно сказать и о наших согражданах, которые вывозили их тысячами из стран СНГ, и продавали тут.

Но правительство среагировало и дало указание продавать в аптеках по три штуки на один паспорт в неделю. Сейчас уже их можно купить на «Таобао» (крупная торговая онлайн-платформа - УНИАН). Всё также дорого. Люди перешли на тканевые многоразовые маски. И по сей день каждый обязан носить маску, за этим очень пристально следят полицейские.

Какими были действия властей с начала эпидемии?

В январе особо контроля не ощущалось, позже мы стали получать СМС с рекомендациями, позже - СМС со словами ободрения и новыми правилами. Казалось, государство хотело сэкономить поначалу, не поднимать панику. Людей просили по-хорошему оставаться дома. Такое настроение вызывало у народа скептические взгляды на ситуацию, и это не работало. Объективно говоря, никто не был на самоизоляции. И тогда мы ощутили жёсткие меры. Людей с температурой забирали в больницу. Людей без документов, без пропусков забирали в полицию. Их наказывали за несоблюдение правил.

Наказывали распространителей фейков. Так, пошел слух, что нашу провинцию закроют, а на следующее утро создателя неправдивой статьи уже забрали в полицию. И посадили в тюрьму. Все происходило так стремительно. Каждый день был наполнен новостями, их опровержениями и новыми правилами. Нас предупредили, что переписки иностранцев будут переводиться и проверяться. Недостаточно сидеть дома, нужно не распространять ложную информацию.

Карантин оказался вполне сносным. Каждое утро начиналось с проверки ситуации по городу, стране, миру. У нас есть карта города, на которой отмечены районы, где жили заражённые люди. В начале карантина нам позвонил оператор мобильной связи и сообщил, что теперь у нас на пятнадцать гигабайт больше интернета за те же деньги. За это время моя подруга-украинка даже родила ребёнка в городской больнице. Ей, кстати, в обязательном порядке сделали тест.

На один паспорт можно приобрести только одну сим-карту. К номеру телефона каждого человека привязаны приложения WeChat (мессенджер)и AliPay (банкинг). По одному только номеру телефона можно узнать всю персональную информацию о человеке, его покупках и передвижениях. И поэтому придумали так называемый зеленый код – greenpass. Если человек никуда не ездил в течение четырнадцати дней, то он получает этот код и может посещать больницы, банки и прочие заведения.

Как люди пострадали от ограничений, связанных с карантином?

Мне кажется, больше всех пострадали иностранные студенты. Те, кто остался в Китае, до сих пор сидят у себя в кампусах, уже четвёртый месяц. Не у всех начались онлайн-занятия и, вполне возможно, весеннего семестра не будет. Но есть ещё те, кто уехал в южные страны пересидеть недельку. И я их могу понять, потому что в Китае жизнь дороже обходится, чем в странах юго-восточной Азии. А домой лететь дорого. Но Китай запретил платить стипендию тем, кто за пределами Китая (некоторым, правда, еще платят стипендию университеты). Сначала их попросили сдать билеты и посидеть ещё недельку, после и вовсе запретили возвращаться в КНР. За непослушание - наказание от лишения стипендии до депортации с чёрной печатью. Когда вышел этот запрет, цены на билеты домой взлетели. И некоторые мои знакомые так и «застряли» на морях.

Что касается работников, то зарплаты очень упали. Платились с задержками в месяц, и многие люди не получили премии. Говорят, правительство помогает бизнесу. Но на деле закрылись многие магазины, кафе, ремонтные сервисы. Просто стоят пустые бетонные помещения. Пострадал малый и средний бизнес. О массовых увольнениях из больших компаний я не слышала, просто многие находятся как бы в замороженном состоянии.

Помогают также людям, имеющим кредиты на жилье. Арендодателей обязали идти на уступки квартирантам.

И вместе с тем, моим знакомым преподавателям за март выплатили зарплату в пятнадцать раз меньше обычного, а все потому, что в контракте был пункт о том, что в случае пандемии зарплата удерживается.

Какие меры были приняты по отношению к иностранцам?

В начале февраля уже вводился выборочный карантин под контролем. Изолировали почему-то не всех иностранцев. Часто инициаторами были соседи по дому. Так, человека, прилетевшего с Пхукета, таможня отпустила домой, но к вечеру к нему пришли соседи, партийцы, охрана и полиция с требованием карантина.

В феврале много моих знакомых отсидели на четырнадцатидневном карантине. У всех были разные условия. Одни говорили, что, так как они проживали одни, то можно было отсидеться дома. Другим позволяли селиться в отель, который они могли себе забронировать сами, выбрать дешевле хотя бы.

Одного знакомого поселили в пятизвездочный отель за счёт компании, в которой он работает. Позже правительство запретило компаниям оплачивать отели своим работникам. И его коллега, прилетевший чуть позже, уже сидел за свой счёт.

Чем позже люди возвращались, тем строже и хуже были их условия. Но им ещё повезло, они успели вернуться. Многие не успели, так как Китай закрыл границы для всех иностранцев.

А какая ситуация с проведением тестов на коронавирус?

Тестов делали очень много всем заболевшим. Некоторых приезжих бесплатно тестировали на коронавирус. Моя знакомая, например, прилетела из Таиланда и находилась дома. Ее соседи потребовали, чтобы она сделала тест, ей его провели бесплатно, правда, спустя месяц после приезда.

Но сейчас ситуация такова, что ты не можешь прийти в больницу и попросить тест. Если болеешь, то обязан сидеть дома. Если будешь ходить по городу с температурой, тебя накажут. Тест и госпитализация только в том случае, если состояние тяжелое.

Действительно ли изменилось отношение к иностранцам в худшую сторону?

Когда китайцы победили вирус изнутри, они направили все силы, чтобы предотвратить его появление извне. И тогда люди стали бояться иностранцев.

Это стало новым этапом. За семь лет со мной не приключалось столько неприятных ситуаций, как сейчас. Обычно китайцы только проявляют к иностранцам любопытство и довольно добродушны. Сейчас некоторые нас пугаются, избегают, переходят на другую улицу, выбегают из лифта. Называют нас беженцами.

Иностранцев не пускают в заведения, хотя давно все открыто. И здесь правительство борется с таким расизмом. Нам дали номера горячей линии, чтобы мы могли пожаловаться, и полиция проведёт разъяснительную работу с такими заведениями.

Какова нынешняя ситуация в вашем городе?

Уже больше пяти недель не было случаев заражения. Но до сих пор все ходят в масках в обязательном порядке. Все так же не пускают гостей и посторонних в жилые комплексы.

При этом в город вернулись пробки на дорогах, оживилась торговля, стройки. Но правительство все еще не дает разрешение на работу офисных зданий и университетов.

Как вы оцениваете действия украинских властей относительно эпидемии?

Действия однозначно запоздалые. Вообще странно, что Европа долго сопротивлялась карантину. И когда Китай прошел через все это, и после истории с Италией, для нас здесь было дико смотреть, что в странах восточной Европы не предпринимались никакие меры.

Как показала практика, единственным действенным способом является изоляция людей друг от друга. А у нас только разговоры о масках и лечении. Каждого вернувшегося из-за границы домой необходимо посадить на принудительную обсервацию. И тогда сэкономили бы деньги на лечение и дезинфекцию городов. Карантин должен быть принудительным и обязательным для всех, кто приехал в Украину. Последствия ошибок, совершенных нашими властями, мы увидим недели через две.

Того беспредела, который произошел в Борисполе, я представить не могу в Китае. Сидели бы все: и те, кто убежал, и те, кто это допустил, и не на самоизоляции, а в тюрьме.

Что вы, видя ситуацию из центра событий, можете посоветовать нашим людям, ведь у нас пока только начало эпидемии?

Люди должны понимать, что в этой ситуации не работает правило:«Каждый сам за себя». Все население Земли - один живой организм. Мы должны защитить не только себя, но и предотвратить опасность для окружающих. Потому что оглянуться не успеем, как зараза окажется в семьях близких людей.

На протяжении этого всего мучительного времени чувствовалось, как правительство Китая пыталось сплотить народ, по лозунгам: «Вместе мы сила! Вместе мы победим! Вместе мы сможем, Ухань, мы с вами!» и прочее.

Сплочённость работает. Каждый важен и каждый опасен. До сих пор мне удивительно, что непонятного во фразе: «Сидите дома». Люди не понимают, как это опасно.

Первый заражённый в нашей провинции был таким же мятежником Он приехал из Уханя к родственникам на каникулы. Его предупредили, чтобы он отсиделся на карантине самостоятельно, но он решил, что умнее всех и пошёл гулять по достопримечательностям. Через две недели сотни людей лежали в больнице, вполне вероятно, многие из них заразились по вине того самого безответственного человека. И его посадили в тюрьму.

Екатерина Жирий