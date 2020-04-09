Швеция не будет наказывать украинцев за нарушение визового режима из-за коронавируса
Швеция не будет наказывать граждан Украины за нарушение визового режима в этой стране из-за распространения пандемии коронавируса в мире.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
В частности, главы МИД обсудили меры по противодействию распространению COVID-19. Украинский министр заручился поддержкой шведской стороны о неприменении к гражданам Украины на территории Швеции санкций за нарушение визового режима в связи с карантинными мерами.
Также руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями относительно углубления сотрудничества в энергетической и правоохранительной сферах.
Отдельно Кулеба проинформировал шведскую коллегу о развитии переговоров в формате Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и в «нормандском формате».
В свою очередь, Линде подтвердила неизменность позиции Швеции о необходимости сохранения санкционного давления на Россию до полного выполнения Москвой своих обязательств по Минским договоренностям и деоккупации Крыма.
Министры договорились поддерживать тесное сотрудничество по этим вопросам во время шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году и провести с этой целью консультации между МИД двух государств в текущем году.
В МИД также сообщили, что Украина является крупнейшим получателем помощи в рамках Стратегии сотрудничества Швеции в сфере проведения реформ со странами Восточной Европы, Западных Балкан и Турцией в 2014-2020 годах.
Швеция оказывает помощь для осуществления реформ в Украине во многих сферах, в частности таких как демократизация общества, реформирования органов судебной власти и прокуратуры, децентрализация, поддержка общественного вещания, защита окружающей среды, эффективное использование энергетических ресурсов и тому подобное. Всего за период 2014-2020 годов общая сумма поддержки сотрудничества в сфере проведения реформ составит около 190 млн долларов США.
Швеция остается крупнейшим торговым партнером Украины в Северной Европе. В 2019 году товарооборот между Украиной и Швецией увеличился на 2% по сравнению с 2018 годом и составил 708,4 млн долларов США. На начало 2020 года объемы прямых шведских инвестиций в экономику Украины составили 363,2 млн долларов США (прирост на 5,3%).
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