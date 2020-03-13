Молдова закрывает авиасообщение с Испанией и Францией и приостановит его для остальных европейских стран

Кроме того, с воскресенья, 15 марта, Молдова приостановит полеты в остальные страны Европы и полеты с них.

С 13 марта Молдова прекращает воздушное сообщение с Испанией и Францией из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. А с 15 марта ограничения распространятся и на другие европейские страны.

Как сообщает ОГромадське со ссылкой на NewsMaker, такое решение в пятницу, 13 марта, приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Молдовы.

Кроме того, с воскресенья, 15 марта, Молдова приостановит полеты в остальные страны Европы и полеты с них.

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«Мы оценили ситуацию и вынуждены принять более радикальные и необходимые меры, рекомендованные в таких ситуациях. Поэтому, согласно решению комиссии, отныне с 12 часов ночи прекращаются полеты еще в две страны, где наблюдается эпидемия коронавируса, — Испанию и Францию», — отметил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в сфере охраны здоровья.

Кику также добавил, что с воскресенья (15 марта), с 12 часов ночи также прекращается воздушное сообщение с остальными европейскими странами.

Иностранцев на борт самолетов, летящих в Молдову, не будут пускать — за исключением аккредитованных дипломатов, лиц без гражданства и иностранцев, постоянно проживающих в Молдове.

Что касается закрытия наземных таможенных пунктов, то, по словам премьера, ведутся консультации с властями Украины и Молдовы, где также решили закрыть ряд пограничных пропускных пунктов.

По последним данным, в Молдове зафиксировано три случая заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2.

По последним данным, число инфицированных SARS-CoV-2 в мире выросло до 135 232. От заболеваний, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2, в мире умер 4981 человек. В то же время, выздоровели 69642 инфицированных.

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