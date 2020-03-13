3 километра шелка и тысячи лампочек: в Одессе открыли уникальную выставку (видео)

Некоторые фигуры достигают 8 метров в высоту, они – ручной работы. Посетители в восторге от выставки и радуются, что ее пока не закрывают из-за карантина.

Зеленый театр в Одессе встречает жителей и гостей необычной световой выставкой, которая прибыла из Британии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам руководителя проекта, над выставкой работали около 50 человек в течение месяца; представлено свыше 3 км шелка и 20 тысяч лампочек.

Там засветилось сразу 16 гигантских композиций, состоящих из 30 пламенных фигурок китайских фонариков. Гостей иллюминационного шоу встречает украшенная птицами и цветами поляна.

Среди троп дежурят британские солдаты, а на поляне поселились китайские сказочные персонажи, экзотические животные и даже воины терракотовой армии.

Некоторые фигуры достигают 8 метров в высоту, они – ручной работы. Посетители в восторге от выставки и радуются, что ее пока не закрывают из-за карантина.

Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от посещения отдельных регионов Греции из-за коронавируса.

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