Франция не будет закрывать границу с Италией из-за распространения коронавируса
Во Франции не видят необходимости закрывать транспортные границы с Италией, несмотря на распространение коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
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"Закрытие границ не имеет смысла, поскольку распространение вируса не ограничивается только административными границами", - сказал младший министр транспорта Жан-Батист Джеббари.
Италия наблюдается наибольшее распространение нового коронавируса из всех стран Европы. На сегодня зарегистрированы более 160 случаев заражения, четыре человека умерли.
Напомним, правительство Италии объявило чрезвычайные меры для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
Десять муниципалитетов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.
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