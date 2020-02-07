Буферную зону объекта ЮНЕСКО в Киеве увеличено, а во Львове и Черновцах появятся новые

В буферную зону вошли полностью улица Крещатик, Майдан Незалежности, обе стороны улицы Прорезной, Андреевская гора, Владимирская горка, склоны Днепра, территория Парка Славы и Второй мировой войны.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины увеличило буферную зону объекта ЮНЕСКО в Киеве более чем на 100 гектаров, в неё вошел исторический центр Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Светлана Фоменко во время брифинга на тему «Защита объектов ЮНЕСКО: новые буферные зоны в Киеве, объекты реставрации в Украине на 2020 год».

Она напомнила, что в Киеве есть объект ЮНЕСКО - это Национальный заповедник «София Киевская» и Киево-Печерская лавра.

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«Объект был внесен как единый, хотя это два комплекса сооружений. И в этом году мы объединили буферные зоны этих двух объектов, и теперь они составляют общую интегрированную площадь, которая охватывает исторический центр Киева», - сказала она.

По ее словам, буферная зона увеличена более чем на 100 га. «Что туда вошло? Полностью улица Крещатик, Майдан Незалежности, обе стороны улицы Прорезной, Андреевская гора, Владимирская горка, склоны Днепра, территория Парка Славы и Второй мировой войны. Теперь это все буферная зона», - уточнила замминистра.

В то же время, как добавила Фоменко, буферная зона разделена на 9 подзон по главной характеристике - это возможность или запрет нового строительства, а также его высотность. «У нас есть зоны, где абсолютно запрещено строительство, это касается склонов вдоль Днепра, касается непосредственно Майдана Незалежности, территории вокруг Софии Киевской, частично улицы Владимирской, Андреевского спуска почти до 30-х номеров. Есть зоны, где регламентирована возможная застройка, но регламентирована высотность. Она дифференцирована, это может быть 12 м, 18 м, 25 м. Самая высокая высотность строительства в буферной зоне составляет 34 м - это улица Крещатик», - рассказала она.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что новая буферная зона утверждена 31 января и отправлена в ЮНЕСКО. Планируется, что летом во время очередной сессии этот вопрос будет рассмотрен.

Кроме того Министерство культуры, молодежи и спорта Украины планирует в этом году утвердить буферные зоны объектов ЮНЕСКО во Львове и Черновцах.

"Я думаю, что в этом году мы должны утвердить и утвердим буферные зоны наших объектов, которые расположены во Львове и в Черновцах. Мы имеем теперь все правовые основания – в законе "Об охране культурного наследия" четко указано, что именно наше министерство утверждает такие буферные зоны. Поэтому в этом году мы формализуем этот вопрос и четко будем знать правила игры, каким образом мы защищаем наше наследие", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, 31 января Министерство культуры, молодежи и спорта утвердило буферную зону объекта ЮНЕСКО в Киеве более, чем на 100 гектаров, в нее вошел исторический центр Киева.