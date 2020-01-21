Количество международных туристических поездок достигло 1,5 миллиарда

Туристические потоки по всему миру показывают стабильный рост десятый год подряд.

В 2019 году в мире было зарегистрировано 1,5 миллиарда международных туристических прибытий, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом туризм «растет» уже десятый год подряд.

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Об этом свидетельствуют свежие данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

Согласно свежему докладу, в 2019 году рост международных прибытий наблюдался во всех регионах мира. Однако неопределенность вокруг Brexit, крах Thomas Cook, геополитическая и социальная напряженность и замедление мировой экономики все же замедлили рост туризма в 2019 году по сравнению с исключительными темпами 2017 (+7%) и 2018 годов (+6%).

Самым быстрорастущим регионом для международных туристических прибытий в 2019 году стал Ближний Восток (+8%, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом). А вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост наоборот замедлился, хотя по-прежнему остался выше среднего, а число международных прибытий возросло на 5%. Европа, где рост также был медленнее, чем в предыдущие годы (+4%), продолжает лидировать по количеству международных прибытий, приняв 743 миллиона международных туристов в прошлом году (51% мирового рынка). Америка (+2%) показала неоднозначную картину, поскольку многие островные направления в Карибском бассейне укрепили свое восстановление после ураганов 2017 года, в то время как прибытие в Южную Америку снизилось отчасти из-за продолжающихся социальных и политических потрясений. Ограниченные данные по Африке (+4%) указывают на сохранение высоких результатов в Северной Африке (+9%), в то время как в странах Африки к югу от Сахары темпы роста в 2019 году замедлились (+1,5%).

При этом, как отмечают в организации, приблизительно такой же рост турпотока, как в 2019 году, прогнозируется и на 2020 год (от 3% до 4%), что подтверждает растущую роль туризма как ведущего и устойчивого сектора экономики. Ожидается, что крупные спортивные события, включая Олимпийские игры в Токио, и культурные события, такие как ЭКСПО-2020 в Дубае, окажут положительное влияние на сектор.

Одновременно на фоне глобального экономического спада расходы на туризм продолжали расти. Так, Франция сообщила о сильнейшем росте расходов на международный туризм среди десяти крупнейших мировых рынков выездного туризма (+11%), в то время как Соединенные Штаты (+6%) лидировали в абсолютном выражении, чему способствовал сильный доллар. Однако некоторые крупные развивающиеся рынки, такие как Бразилия и Саудовская Аравия, сообщили о снижении расходов на туризм. В первой половине 2019 года объем выездных поездок из Китая, крупнейшего «поставщика» туристов, увеличился на 14%, хотя расходы сократились на 4%.

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В то же время в UNWTO отмечают, что продолжающая тенденция роста международных турпотоков требует ответственного управления туристическими потоками, распределяя их по всему миру в тех объемах, в которых местные общины способны это выдержать.

«Количество направлений, получающих от международного туризма 1 миллиард долларов и более, с 1998 года почти удвоилось. Задача, с которой мы сталкиваемся, состоит в том, чтобы обеспечить как можно более широкое распределение выгод, чтобы никто не остался в стороне. В 2020 году UNWTO отмечает Год туризма и развития сельских районов, и мы надеемся, что наш сектор приведет к позитивным изменениям в сельских общинах, созданию рабочих мест и возможностей, стимулированию экономического роста и сохранению культуры», - отметил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал список лучших туристических направлений для посещения в 2020 году, в котором на лидирующих позициях оказалось немало малоизвестных мест.