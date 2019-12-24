"Роза Ветров" отказалась от идеи полетов из Ивано-Франковска в Бухарест

Причина – низкие продажи авиабилетов.

Авиакомпания "Роза Ветров" отказалась от идеи запуска рейсов Ивано-Франковск - Бухарест. Причиной принятия такого решения стали низкие продажи билетов.

Об этом сообщает avianews.com в авиакомпании.

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Авиакомпания планировала обслуживать этот маршрут на сезонной основе на 48/49-местных региональных самолетах Embraer 145 дважды в неделю в период с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года.

Билеты на эти рейсы продавались по цене от 2500 гривень в одну сторону и от 5000 гривень в обе стороны с учетом перевозки 23 кг багажа.

Предполагалось, что новое направление заинтересует любителей кататься на лыжах и сноубордах из Румынии. Авиакомпания разрешила провозить бесплатно один комплект спортивного снаряжения, если его вес вместе с багажом не превышает 23 кг.

Обновленное расписание "Розы Ветров" включает два рейса из Ивано-Франковска в Киев и Днепр. Их авиакомпания планирует выполнять с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года дважды в неделю по понедельникам и пятницам на Embraer 145.

Как сообщал УНИАН, с 27 декабря авиакомпания Windrose планировала запустить рейсы по маршруту Ивано-Франковск - Бухарест.