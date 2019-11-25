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В Париже на Елисейских полях к Рождеству зажгли праздничные фонари (фото, видео)

13:29, 25 ноября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Торжественную церемонию открывала мэр города. Для этого даже пришлось перекрыть движение транспорта на главной автомагистрали французской столицы.

В этом году Елисейские поля решили украсить красными гирляндами. Увидеть действо пришли сотни парижан и туристов.

Подсвечивать рождественскими огоньками улицу будут вплоть до 8 января.

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Теги: #Рождество#Париж