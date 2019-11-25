В Париже на Елисейских полях к Рождеству зажгли праздничные фонари (фото, видео)
13:29, 25 ноября 2019Новости туризма
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Подсвечивать рождественскими огоньками улицу будут вплоть до 8 января.
Иллюстрация / REUTERS
В Европе уже в разгаре рождественские гуляния. На Елисейских полях в Париже накануне зажгли рождественские фонари.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Торжественную церемонию открывала мэр города. Для этого даже пришлось перекрыть движение транспорта на главной автомагистрали французской столицы.
В этом году Елисейские поля решили украсить красными гирляндами. Увидеть действо пришли сотни парижан и туристов.
Подсвечивать рождественскими огоньками улицу будут вплоть до 8 января.
На Елисейских полях в Париже до Рождества зажгли праздничные фонари
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