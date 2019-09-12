Рай для нудистов, бродвейский мюзикл и страна Звездных войн: топ экстравагантных круизов (видео)

1 сентября из Великобритании отплыл в кругосветное путешествие лайнер с целью попасть в книгу рекордов Гинесса.

Несмотря на то, что некоторые люди просто мечтают увидеть море, побывать на судне и еще круче - пойти в какой-нибудь морской или речной круиз, а есть люди, которых уже ничем не удивить. Вот здесь туристическим компаниям приходится придумывать различные методы, чтобы удивить своих пассажиров.

Звездные Войны - межгалактический круиз

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На кораблях Disney Cruise Line всегда царит атмосфера праздника благодаря любимым диснеевским героям. Во время круиза проходят забавные вечеринки и детские программы. Недельный круиз по Карибскому морю в компании Дарта Вейдера и Микки Мауса стоит около 1700 евро на человека.

Самый длинный кругосветный круиз

Круизная компания Viking Ocean Cruises запустила самый длинный круиз, который продлится 245 дней. За это время пассажиры побывают на 6 континентах в 53 странах и переночуют в 23 городах мира. В распоряжении пассажиров бассейны, спа, снежная пещера, зимний сад и рестораны, где предлагают 245 различных меню. Самая дешевая каюта стоит 81 тысячу долларов, самая дорогая – 235 тысяч.

Круиз для нудистов - "костюм Адама"

"Голые отпуска" - направление в туризме, которое в последние годы становится все более популярным. Компания Carnival Cruise предлагает туристам восьмидневный круиз в "стиле ню" Панамским каналом. На борту лайнер Carnival Freedom пассажирам предлагают стандартные услуги, однако круиз предназначен исключительно для нудистов. Стоимость круиза стартует от 1200 долларов на человека.

Бродвейские мюзиклы на Карибах

Компания Royal Caribbean предлагает туристам круиз по Карибскому морю в компании бродвейских мюзиклов. На крупнейшем лайнере в мире Oasis of the Seas пассажиров ждут водные и акробатические шоу, комедийные и ледовые представления. Стоимость восьмидневного круиза стартует от 900 евро на человека.

Как ранее сообщал УНИАН, с порту «Раковец» в экскурсионный тур Днестр-круиз отправляется корабль «Юрий», благодаря которому можно увидеть всю красоту Днестровского каньона в комфортной и дружеской атмосфере.