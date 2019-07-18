В 2018 году за границу по турпутевкам съездили 4 миллиона украинцев
12:09, 18 июля 2019Новости туризма
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Туроператоры и турагентства предоставили услуги для 4 миллиона туристов, которые направлялись за границу.
Иллюстрация / REUTERS
Украинские турагенты и туроператоры в 2018 году увеличили количество обслуженных туристов в 1,6 раза, до 4,557 млн человек.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
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Согласно сообщению, из этого количества иностранные туристы составили 75,945 тыс. человек.
Также, туроператоры и турагентства предоставили услуги для 4,024703 млн туристов, которые направлялись за границу.
Услугами внутреннего туризма воспользовались 456,799 тыс. человек.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2017 году украинские турагенты и туроператоры увеличили количество обслуженных туристов на 10% раза, до 2,8 млн человек.
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