Идеи для здорового отдыха: город-купальня Хевиз – одно из самых перспективных европейских направлений на 2020 год

Больше всего туристов в Хевиз привлекает крупнейшее в мире природное термальное озеро, вода в котором обладает целебными свойствами.

Портал European Best Destinations (EBD), созданный для продвижения европейской культуры и туризма, не так давно назвал топ-20 самых перспективных европейских направлений на 2020 год, в число которых попал венгерский курорт Хевиз.

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Об этом сообщает пресс-служба Совета по туризму Хевиза.

Город-курорт Хевиз (Heviz) – одно из европейских направлений, наблюдающих наибольший рост числа туристов благодаря целому ряду улучшений, сделанных местными властями, включая полную реконструкцию улицы Сечени, прокладку линий электропередач под землей, озеленение и создание новых возможностей для экологически чистого передвижения, например, велодорожек.

Но больше всего туристов в Хевиз привлекает крупнейшее в мире природное термальное озеро, вода в котором обладает целебными свойствами. Температура воды не опускается ниже 24 °С даже зимой, когда над водой поднимается теплый пар. Озеро окружено волшебным лесом, который защищает город от ветров, шума и суеты мегаполисов, а розовые кувшинки, цветущие на поверхности воды с мая по октябрь, создают чудесную атмосферу вокруг.

Помимо Хевиза в списке оказались следующие направления: Рим, Амстердам, Сибиу, Афины, Кольмар, Милан, Лондон, Тбилиси, Прага, Хевиз, Вена, Валенсия, Париж, Котор, Менорка, Лугано, Файал, Риека, Кашкайш, Брюссель, Краков. Эти 20 направлений будут продвигаться порталом EBD во время составления рейтинга, а также на протяжении всего года.

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А с 15 января по 15 февраля 2020 года сотни тысяч путешественников со всего мира смогут проголосовать за любимое направление по ссылке.

Стоит отметить, что направления-победители прошлых лет в качестве награды получили существенный рост числа туристов (Порто +16%, Бордо +13%, Задар +25%, Вроцлав +28%) и широкое освещение в СМИ (до 10 млн упоминаний Порто в 2017 г. и Бордо в 2015 г.).

«Мы особенно гордимся участием курорта Хевиз в нашем мероприятии, в течение 11 лет продвигающем лучшие направления Европы, такие как Милан, Лиссабон, Копенгаген, Будапешт, Лондон, Париж, Вена… Хевиз – уникальное для Европы направление, аутентичное место, которое предлагает путешественникам именно то, что они ищут – яркие впечатления в окружении прекрасных пейзажей. В центре города расположено крупнейшее термальное озеро Европы, в термальной воде которого можно купаться в окружении лилий круглый год. История основанных на целебной термальной воде спа-процедур в Хевизе насчитывает 220 лет», - комментирует включение Хевиза в рейтинг CEO European Best Destinations Максимильен Лежен.

При этом близость к таким крупным городам, как Будапешт, Братислава, Вена и Загреб, делает Хевиз удачным пунктом на пути отдыхающих, желающих провести отпуск с пользой для здоровья, но не зацикливаться на одном конкретном месте.

К слову, вокруг образования озера в Хевизе ходит немалое количество легенд – от божественной до дьявольской версий. Но это вам уже лучше узнать самостоятельно на месте.