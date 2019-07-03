На поезде, автобусе или маршрутке: журналисты исследовали, как лучше доехать к морю без собственного авто (видео)

В безумную жару можно остаться без кондиционера, даже заплатив тысячу гривень за билет в СВ вагоне.

Духота, поезда без кондиционеров и маршрутки без ремней безопасности - вот что ждет отдыхающих, которые планируют поехать на побережье Черного или Азовского морей и в Карпаты.

На чем доехать к морю, если у вас нет собственного авто, сколько это стоит и насколько комфортной будет прогулка, говорится в сюжете ТСН.

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На термометре в вагоне +31°, поезд еще не тронулся, а пассажиры уже мокрые, ведь нет ни одного кондиционера. Духота как в плацкартном вагоне за 160 гривень, так и в купейном, проезд в котором стоит 324 гривни.

Не гарантирует наличие кондиционера и приобретенный почти за тысячу гривень билет в СВ вагоне. Поэтому, 11 часов в душегубке – такой путь к морю.

В "Укрзализныце" уверяют, что из около 3000 вагонов с кондиционерами почти половина.

Комфортнее добраться к морю можно на автобусе вип-класса. В нем есть, в частности, кондиционер и бесплатный вай-фай. Проезд будет стоить 415 гривень. До Одессы автобус будет ехать 7 часов. Такими автобусами можно доехать еще и в Херсон, Львов и Николаев.

В свою очередь, на маршрутке до Одессы обещают довезти за 6 часов. Билет обойдется в 400 гривень. Но условия гораздо хуже.

К морю можно добраться еще и на автомобиле с водителем, который направляется на курорты, договорившись через сервис BlaBlaCar.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты проинспектировали дороги к самым популярным украинским курортам, чтобы узнать, как лучше добраться до моря на автомобиле.