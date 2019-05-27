Море без визы: топ-6 морских курортов Европы (видео)

Через несколько дней официально наступит лето, а это время собираться в отпуск.

С падением визовой стены в Европу украинцы смогут своими глазами увидеть красивые курорты Старого Света. Тем более что при заблаговременном планировании отдых в Болгарии или Польши обойдется не дороже, чем на украинском побережье Черного моря.

Несебр – Болгария

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Курорт сочетает в себе невероятную природу и красоту старинного города, которое полностью находится под защитой ЮНЕСКО. Несебр – многогранный, здесь есть отличные пляжи, множество достопримечательностей и красивые пейзажи. Туристы приезжают сюда как за морским отдыхом, так и прогулками в исторических местах.

Дубровник - Хорватия

Дубровник называют самым дорогим курортом Хорватии и городом-музеем под открытым небом. Курорт мало приспособлен для отдыха с маленькими детьми через свои бетонные платформы. Однако хорошо подойдет для активных туристов, которые любят шумные пляжи и историю Средневековья. Также в Дубровнике снимали много сцен фильма «Игра престолов».

Будва – Черногория

Будву еще любят называть "Черногорским Майами" - через длиннющие и красивые пляжи. Любителям спокойного отдыха здесь может не понравиться - играет громкая музыка и людно. Большинство муниципальных пляжей покрыты мелкой галькой, что не совсем комфортно для детей.

Мамая - Румыния

Курорт Мамая - старейший на берегу Черного моря, хорошо подходит для отдыха с маленькими детьми. Мамая славится не только своим пляжным отдыхом, но и лечебными грязями и мягким климатом. Также в городе есть канатная дорога, которая проходит над всем курортом.

Саранда – Албания

Албанский курорт славится мягким климатом и солнечной погодой почти круглый год. Здесь вы не увидите толпы людей и не услышите шумного шума. Оливковое масло из этого региона считается одной из лучших в мире по качеству и вкусу.

Гданьск – Польша

Морской курорт Гданьск – это 23 км чистейших пляжей и красивая терраса для прогулок. Здесь хорошо отдыхать с маленькими детьми, поскольку море мелкое и хорошо прогревается. Туристы посещают Гданьск как ради морского, так и интересного экскурсионного отдыха.

Какой бы отдых не выбрали – в Украине или за рубежом – мы желаем вам хорошо провести отпуск и надеемся, что наши советы вам были полезны! Хороших эмоций и приятного отдыха!