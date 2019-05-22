Слушала Гитлера: Эмилия Кларк рассказала, как готовила речь Дейенерис для финала «Игры престолов»

актриса отметила, что в ходе работы над сериалам выучила два выдуманных языка - валирийский и дотракийский.

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», рассказала, как готовила финальную речь своей героини для последней серии телешоу.

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В интервью Variety, актриса отметила, что в ходе работы над сериалам выучила два выдуманных языка (валирийский и дотракийский) и уже не один раз произносила на них речи в сериале. Тем не менее, эта речь далась ей непросто.

«Я произнесла ее моей плите, я произнесла ее моему холодильнику. Я произнесла ее всему Белфасту за моим окном! Но оно было закрыто, потому что я не хотела, чтобы люди думали, что я действительно схожу с ума», – отметила актриса.

По ее словам, в ходе работы она посмотрела множество видео с выступлениями диктаторов, которые говорили на разных языках.

«Я видела множество видео — теперь это выглядит забавным — c диктаторами и сильными лидерами, говорящих на разных языках, чтобы проверить, смогу ли я понять, о чем они говорят, без знания их языка. И у тебя получается! Ты очень легко можешь понять что, блин, говорит Гитлер», — заявила Кларк.

«Так что я подумала: «Если я смогу поверить в каждое слово, которое произношу, зрителям не придется слишком часто смотреть на субтитры», - заключила актриса.

Напомним, Телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». Сериал был основан на фентезийном цикле Мартина "Песнь льда и пламени", продлился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.

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