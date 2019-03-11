цей матеріал доступний українською

В греческом городе Науса отпраздновали последний день карнавального сезона (видео)

13:01, 11 марта 2019
Новости туризма
6 0

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Так же как и в Украине у греков он начинается сегодня.

Читайте такжеВ Рио-де-Жанейро закрылись ежегодный бразильский карнавал (фото, видео)

Самому мероприятию более сотни лет. По старинке участие в мероприятии принимают преимущественно мужчины. Они наряжаются в традиционные костюмы с масками, шагают по улицам под громкую музыку, танцуют и поют.

Посмотреть на действо пришли накануне тысячи желающих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Греция#Великий пост