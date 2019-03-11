В греческом городе Науса отпраздновали последний день карнавального сезона (видео)

По старинке участие в мероприятии принимают преимущественно мужчины.

В Греции устроили пышные гуляния перед началом Великого поста.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Так же как и в Украине у греков он начинается сегодня.

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Самому мероприятию более сотни лет. По старинке участие в мероприятии принимают преимущественно мужчины. Они наряжаются в традиционные костюмы с масками, шагают по улицам под громкую музыку, танцуют и поют.

Посмотреть на действо пришли накануне тысячи желающих.