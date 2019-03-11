В греческом городе Науса отпраздновали последний день карнавального сезона (видео)
13:01, 11 марта 2019Новости туризма
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По старинке участие в мероприятии принимают преимущественно мужчины.
В греческом городе Науса отпраздновали последний день карнавального сезона
В Греции устроили пышные гуляния перед началом Великого поста.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Так же как и в Украине у греков он начинается сегодня.
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Самому мероприятию более сотни лет. По старинке участие в мероприятии принимают преимущественно мужчины. Они наряжаются в традиционные костюмы с масками, шагают по улицам под громкую музыку, танцуют и поют.
Посмотреть на действо пришли накануне тысячи желающих.
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