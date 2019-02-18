В ОАЭ запущен новый гид по ресторанам
09:34, 18 февраля 2019Новости туризма
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Гостиничная сеть запустила портал с обзором ресторанных заведений в Объединенных Арабских Эмиратах.
Платформа позволит гостям ОАЭ открывать для себя новые блюда и заведения \ Турпром
Marriott International запустила платформу MoreCravings.com, которая позволяет гостям ОАЭ открывать для себя новые блюда и заведения.
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Только в Арабских Эмиратах в гостиничной сети представлен ассортимент из 350 ресторанов - от латиноамериканской кухни Toro Toro в Grosvenor House, Luxury Collection Hotel, до Oak Room, кухню которого возглавляет всемирно известный шеф Том Айкенс.
Пользователям доступен поиск заведений по типу кухне, расположению и другим параметрам.
Желающие также могут прочитать надежные, аутентичные и честные отзывы от ежедневных гурманов в разделе блога.
В рамках пректа гурманы беспристрастно пишут о своих посещениях ресторанов в четырех категориях - Luxury Dining и Fine Casual; Family-friendly; Casual and Cafes; and Bars.
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