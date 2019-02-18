В ОАЭ запущен новый гид по ресторанам

09:34, 18 февраля 2019
Новости туризма
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Платформа позволит гостям ОАЭ открывать для себя новые блюда и заведения \ Турпром

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Только в Арабских Эмиратах в гостиничной сети представлен ассортимент из 350 ресторанов - от латиноамериканской кухни Toro Toro в Grosvenor House, Luxury Collection Hotel, до Oak Room, кухню которого возглавляет всемирно известный шеф Том Айкенс.

Пользователям доступен поиск заведений по типу кухне, расположению и другим параметрам.

Желающие также могут прочитать надежные, аутентичные и честные отзывы от ежедневных гурманов в разделе блога.

В рамках пректа гурманы беспристрастно пишут о своих посещениях ресторанов в четырех категориях - Luxury Dining и Fine Casual; Family-friendly; Casual and Cafes; and Bars.

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Теги: #ОАЭ#туристы#рестораны