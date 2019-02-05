В мире со зрелищными шоу отмечают Китайский Новый год (видео)
09:49, 05 февраля 2019Новости туризма
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В целом, участие в праздновании Китайского Нового года ежегодно принимает более миллиарда людей.
Мир отмечает Китайский Новый год / скриншот видео ТСН
Зрелищными шоу и масштабными празднованиями в мире отмечают Китайский Новый год.
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Как говорится в сюжете ТСН, в Поднебесной провели традиционный гала-фестиваль. Это зрелищное шоу, которое транслирует телевидение, уже 45 лет подряд просматривают целыми семьями за праздничным столом.
Во время гала-фестиваля показали, в частности, оперное и акробатическое шоу, а также водяной балет и выступление мастеров боевых искусств.
Немалые толпы собрались и в китайских храмах помолиться и загадать желание, чтобы следующий год был хорошим.
В целом, участие в праздновании Китайского Нового года ежегодно принимает более миллиарда людей.
Зрелищное шоу и масштабные празднования: в мире отмечают Китайский Новый год
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