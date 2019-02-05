цей матеріал доступний українською

В мире со зрелищными шоу отмечают Китайский Новый год (видео)

09:49, 05 февраля 2019
Новости туризма
14 0
Мир отмечает Китайский Новый год / скриншот видео ТСН

Читайте такжеКиев вошел в топ-6 снежных городов Европы

Как говорится в сюжете ТСН, в Поднебесной провели традиционный гала-фестиваль. Это зрелищное шоу, которое транслирует телевидение, уже 45 лет подряд просматривают целыми семьями за праздничным столом.

Во время гала-фестиваля показали, в частности, оперное и акробатическое шоу, а также водяной балет и выступление мастеров боевых искусств.

Немалые толпы собрались и в китайских храмах помолиться и загадать желание, чтобы следующий год был хорошим.

В целом, участие в праздновании Китайского Нового года ежегодно принимает более миллиарда людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#Новый год