В лондонском аэропорту начали восстанавливать рейсы, но дроны не нашли (фото, видео)

Однако не полностью, ведь часть рейсов, которые были запланированы на 21 декабря, все же придется задержать.

В Гатвике частично возобновили полеты.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Со среды аэродром был заблокирован из-за нашествия дронов. Беспилотники, которые поднялись в небе над аэропортом, всполошили и пилотов, и пассажиров. Сотни рейсов пришлось отменить.

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Сегодня руководство Гатвика надеется возобновить работу аэропорта. В аэропорту остаются тысячи пассажиров.

Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и сами устройства.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря все полеты были отменены, а все из-за того, что над взлетно-посадочной полосой заметили дрон. Ведь в случае столкновения, дрон мог повредить самолет. Следовательно, администрация аэропорта не могла рисковать жизнью пассажиров. Правоохранители сообщали, что дроны появлялись над аэродромом несколько раз. Для их поиска привлекли 20 нарядов полиции.

Самолеты, которые на тот момент уже летели в Лондон, пришлось отправить в аэропорты других городов, в частности, Кардф, Ливерпуль и Манчестера. А пассажирам, которые должны были улетать из "Гатвика", пришлось ждать в аэропорту.