Таиланд ввел безвизовый режим для украинцев
12:00, 22 ноября 2018Новости туризма
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Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности.
Туристы смогут находиться в стране без визы 30 дней / Фото wikipedia.org / Rene Ehrhardt
Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для украинцев сроком до 30 суток с туристической целью.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
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«Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток», - заявил он.
Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.
Как сообщал УНИАН, согласно исследованию, украинская граница плохо справляется с "безвизом".
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