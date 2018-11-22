Таиланд ввел безвизовый режим для украинцев

Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности.

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для украинцев сроком до 30 суток с туристической целью.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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«Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток», - заявил он.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию, украинская граница плохо справляется с "безвизом".