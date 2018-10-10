Украинцам посоветовали не ехать в северную часть штата Флорида из-за урагана

Украинцам, которые находятся во Флориде, следует учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения северной части американского штата Флорида из-за приближения урагана "Майкл".

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Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с приближением урагана "Майкл" к США.

"В связи с приближением мощного урагана «Майкл» к северной части штата Флорида (Мексиканский залив) в 22 округах объявлено чрезвычайное положение. Особая опасность угрожает жителям прибрежных к заливу округов (города Панама-Сити и Апалачикола)", - говорится в сообщении.

"МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этом регионе или планируют его посетить, воздержаться в ближайшее время от поездок, отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта", - заявили дипломаты.

Также украинцам рекомендуется в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории США обращаться в посольство Украины в этой стране по телефону: + 1-202-322 2616, адрес электронной почты emb_us@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.