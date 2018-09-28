Между Киевом и Лос-Анджелесом может появиться прямое авиасообщение

Пока что из Киева в Лос-Анджелес можно долететь только с пересадками в европейских аэропортах.

Между Киевом (Украина) и Лос-Анджелесом (США) может появиться прямое авиасообщение.

Об этом стало известно по результатам рабочего визита в США министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время визита Омелян встретился с руководством Международного аэропорта «Лос-Анджелес» и ознакомился с работой одного из крупнейших воздушных хабов в мире.

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Сообщается, что среди прочего стороны обсудили возможность налаживания прямого авиасообщения между аэропортами «Лос-Анджелес» и «Борисполь». Руководитель аэропорта Лос-Анджелеса выразил заинтересованность и пообещал провести работу с американскими авиакомпаниями по данному направлению. Также стороны выразили заинтересованность в развитии карго перевозок.

Как отмечают в пресс-службе министерства, аэропорт Лос-Анджелеса входит в топ-5 самых загруженных аэропортов мира и занимает второе место в Соединенных Штатах. Его пассажиропоток составляет более 84 млн пассажиров в год. На протяжении многих лет аэропорт считается самым популярным пунктом отправления/назначения в мире, то есть местом, где люди начинают или заканчивают их путешествие. Также в аэропорту работает один из крупнейших карго-терминалов в Западном полушарии.

Пока что из Киева в Лос-Анджелес можно долететь только с пересадками в европейских аэропортах.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в аэропорту "Борисполь" снова откроют терминал F ради лоукостов.