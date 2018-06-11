Итальянская авиакомпания с июля увеличит рейсы между Львовом и Неаполем

Итальянский лоукост Ernest Airlines с 3 июля увеличит частоту полетов на линии Львов-Неаполь с трех до четырех рейсов в неделю, свидетельствует обновленная информация из системы бронирования авиаперевозчика.

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Дополнительный рейс будет выполняться по вторникам в летний период до 4 сентября включительно.

Сейчас авиакомпания летает между Львовом и Неаполем три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Таким образом, после увеличения частоты полетов по вторникам самолеты Ernest Airlines будут летать из Неаполя во Львов два раза в день.