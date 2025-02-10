Перед первым погружением в открытую воду, дайверам необходимо пройти соответствующие курсы.

Дайвинг (или же scuba diving) является одним из самых популярных среди туристов экстремальных видов спорта. Любители понырять с аквалангом погружаются под воду ради острых ощущений или чтобы полюбоваться подводной жизнью – от уникальной флоры и фауны до леденящих душу затонувших объектов.

Эксперт по путешестиям из Австралии Сара Рид в своем материале для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала лучшие места на планете для тех, кто хочет научиться нырять под воду с аквалангом.

"Чтобы увидеть некоторые из лучших в мире коралловых рифов и морских обитателей, вам нужно погрузиться в открытую воду с аквалангом. Но сначала вам нужно получить сертификат дайвера. Благодаря сочетанию идиллических условий и авторитетных школ дайвинга, предлагающих квалификации PADI или SSI, мы сузили круг лучших мест в мире для вашего первого опыта погружения в открытой воде", – отметила она.

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10 лучших мест в мире, чтобы научиться дайвингу

1. Гили Траванган, острова Гили, Индонезия – здешние теплые, чистые воды являются домом для более чем 3500 морских видов, включая рифовых акул, черепах, карликовых морских коньков и красочные кораллы. Конкуренция между в основном европейскими операторами дайвинга позволяет контролировать стоимость обучения на этом оживленном маленьком острове, который также отлично подходит для сноркелинга. Дайвинг на Гили Травангане доступен круглый год, хотя многие путешественники избегают сезона дождей с ноября по апрель.

2. Байрон-Бей, Новый Южный Уэльс, Австралия – всего в 2,5 км от берега находится Джулиан-Рокс, одно из лучших мест для дайвинга в Австралии. Подобно миниатюрным Галапагосам, смешение тропических течений и более прохладных вод вокруг этого вулканического утеса привлекает множество морских обитателей, включая черепах, скатов, несколько видов акул и более тысячи видов рыб. Этот модный городок для серфингистов более доступен для бюджетных путешественников, чем Большой Барьерный риф, предлагая конкурентоспособные цены за обучение. Дайвинг здесь также доступен круглый год – летом сюда приплывают леопардовые акулы и манты, более прохладные зимние воды привлекают находящихся под угрозой исчезновения серых акул-нянек, а горбатых китов обычно можно увидеть с мая по сентябрь.

3. Ко Тао, Таиланд – местный центр подводного плавания является одним из немногих мест на земле, где во время курса дайвинга можно увидеть китовых акул (с марта по апрель), а также тропических рыб, рифовых акул, скатов и барракуд. Хотя дайвинг здесь доступен круглый год, лучшая видимость будет с июля по сентябрь. При этом некоторые центры закрываются в сезон дождей с ноября по декабрь.

4. Дахаб, Красное море, Египет – дайверы здесь могут полюбоваться потрясающими коралловыми экосистемами буквально в нескольких шагах от пляжа, погружаясь в воду прямо с берега. Этот менее хаотичный вариант главного дайвинг-центра Египта Шарм-эль-Шейха, который находится в 90 км к югу и был закрыт в течение многих лет из-за угроз безопасности, снова вернулся. Благодаря круглогодичной видимости в 30 метров, Красное море идеально подходит для новичков. Дайвинг здесь доступен круглый год, но большинству путешественников удобнее избегать палящей жары с мая по сентябрь.

5. Утила, острова залива, Гондурас – рай для любителей пешего туризма Утила имеет доступ к южной оконечности потрясающей системы Мезоамериканского барьерного рифа. Хотя чрезмерный вылов рыбы повлиял на плотность морской жизни вокруг Утилы, новички, как правило, этого не замечают. Дайвинг здесь доступен круглый год, но лучше ехать с марта по апрель или с сентября по декабрь, чтобы увидеть китовых акул.

6. Кайе Колкер, Белиз – заповедная система Белизского барьерного рифа, уступающая только Большому Барьерному рифу в Австралии, находится менее чем в миле от Кайе Колкер. Здесь можно увидеть все: от изящных морских вееров до величественных коралловых садов. Тем не менее, знаменитую Большую голубую дыру Белиза лучше оставить опытным дайверам. Стоимость курсов на этом идиллическом, тихом побережье одна из самых высоких в Центральной Америке, но оно того стоит. Дайвинг здесь доступен круглый год, но самые благоприятные условия будут в мае, тогда как в сезон дождей с декабря по апрель море может быть неспокойным.

7. Санта-Крус, Галапагосские острова, Эквадор – расположенный на стыке трех океанских течений, архипелаг Галапагос предлагает поистине уникальный опыт дайвинга. Здесь не так много кораллов, но акулы-молоты, морские львы, черепахи, морские игуаны, скаты и многие другие морские обитатели это с лихвой компенсируют. Из-за сильных течений и холодной воды дайвинг на Галапагосах может быть сложным, но местные дайвинг-клубы проводят обучающие курсы в самых спокойных местах. Дайвинг, как правило, доступен здесь круглый год, но с января по май будет самая лучшая погода.

8. Порт-Вила, Эфате, Вануату – эта местность может похвастаться легкодоступными затонувшими кораблями и великолепными коралловыми рифами. Порт-Вила идеально подходит для начинающих дайверов с ограничениями по времени, ведь многие местные школы предлагают более короткие курсы в открытой воде. При этом здесь доступны множество курортных отелей, большинство из которых имеют собственное снаряжение для погружения. Дайвинг в регионе доступен круглый год, но количество посетителей увеличивается с апреля по октябрь, когда вода особенно спокойная и прозрачная.

9. Остров Малапаскуа, Филиппины – эти острова, расположенные в центре мирового "кораллового треугольника", считаются местом наибольшей концентрации морской жизни на планете, где обитает 5000 видов моллюсков и улиток. Большинство дайверов отправляются на остров Малапаскуа ради знаменитого погружения с акулами-лисицами. Дайвинг здесь доступен круглый год, но сухой сезон с ноября по июнь предлагает самую теплую воду и лучшую видимость.

10. Атолл Северный Мале, Мальдивы – самый изученный регион Мальдив изобилует великолепными местами для дайвинга. Кораллы здесь остаются здоровыми, несмотря на повсеместное обесцвечивание, а среди самых известных мест для погружения – Банановый риф, Куда Хаа и Манта-Пойнт. Поскольку большинство местных курортов предлагают хорошие курсы дайвинга, выбор одного из них, скорее всего, будет определяться вашим бюджетом. Дайвинг здесь возможен круглый год, но лучшие условия преобладают с ноября по апрель, когда море спокойное, а океанские течения привлекают мант.

Как сообщал УНИАН, ранее британская туристическая компания eShores рассказала о менее известных островах Таиланда, которыми можно заменить переполненный туристами Пхукет.

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