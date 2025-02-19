Далеко не каждая авария самолета приводит к гибели всех пассажиров. Шансы на собственное выживание можно повысить, зная определенные нюансы.

Хотя авиационные аварии являются чрезвычайно редкими, они все же происходят. И, к сожалению, в них гибнут люди. Но часто бывают случаи, когда части пассажиров удается уцелеть в авиакатастрофе. Издание The Sun собрало советы экспертов о том, как повысить свои шансы на выживание в катастрофе.

"Когда я сажусь на борт самолета, я отмечаю себе и говорю: "Мои ближайшие выходы в трех рядах впереди и в двух рядах позади", - рассказала авиационный аналитик Мэри Скиаво.

Знать, где находятся аварийные выходы, является лишь одной из причин послушать инструктаж бортпроводников в начале полета. Стюардессы не только указывают на все выходы из самолета, но и объясняют, что делать в случае аварии, в частности, когда самолет падает над водой.

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Джош Пельц, переживший знаменитую авиакатастрофу на реке Гудзон в 2009 году, рассказывал, что именно знание процедур безопасности помогло ему и другим выбраться из самолета после аварийного приводнения.

Вэнс Гильдерман, генеральный директор одной из крупнейших в мире компаний по безопасности полетов Afuzion Inc., в свою очередь предостерег от попыток схватить свои вещи перед тем, как выбраться из потерпевшего крушение самолета.

"Они делают это каждый раз - они спешат и пытаются выйти из самолета, и будь то сумка или другие личные вещи, они пытаются их достать. Это задерживает людей и создает проблемы в салоне, которые вам не нужны. Это жизненно важно. Людям, очевидно, говорят оставить вещи позади, но потом первое, что они сделают, - это проигнорируют это сообщение", - рассказывает он.

Гильдерман также призвал пассажиров не спешить и придерживаться определенной очередности в том, кто за кем покидает самолет.

"Каждый, кто спешит, одновременно создает проблемы в проходах. Очередность и эффективное передвижение - это то, на что вы надеетесь в таком случае, но это случается не всегда", - сказал эксперт.

Он также назвал самое безопасное место в самолете. По его словам, оно находится над крылом, прямо возле запасной двери. Это объясняется тем, что пассажиры, ближайшие к аварийному выходу, первыми выйдут из салона в маловероятном случае авиакатастрофы. Сиденья с аварийным выходом также имеют больше места для ног, что делает их более удобными для пассажиров.

Эксперты также советуют пассажирам принять защитную позу (опустить голову вниз) в случае аварии. Так вы уменьшите риск травмы головы, и вас меньше будет бросать из стороны в сторону во время аварийной посадки.

Другие советы для туристов

Как писал УНИАН, путешественников предостерегли от авиаперелетов во время простуды. Из-за сухого воздуха в салоне и инфекции можно получить баротравму, а также раздражение дыхательных путей.

Также мы рассказывали, что стоит обязательно взять с собой в самолет. Прежде всего рекомендации касаются еды и напитков.

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