Невозможно не влюбиться: самые романтические места в Украине и за ее пределами

Чтобы окунуться в атмосферу романтики, не обязательно ехать далеко.

День всех влюбленных хочется ассоциировать с романтическими путешествиями и любовными приключениями. Согласитесь, мало кто отказался бы встретить 14 февраля в Венеции или на Бали, а не в рутинных объятиях любимого офиса.

Впрочем, чтобы окунуться в атмосферу романтики, не обязательно ехать далеко –УНИАН решил вспомнить о самых романтических местах Украины и ее ближайших соседей.

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Самые романтичные места Украины

Мариинский парк в Киеве

Столичный мариинский парк давно воспринимается киевлянами как нечто обыденное, однако это очень атмосферное место. Гостей парка встречают роскошные фонтаны среди зелени, а с площадки перед Мариинским дворцом открывается невероятный пейзаж на левый берег Днепра.

Финальным аккордом в романтической атмосфере парка служит «Мост влюбленных» (он же Парковый мост, он же Чертов мост), который всегда завешан навесными замками с любовными признаниями. Со стороны Арки дружбы народов у моста разместился памятник влюбленным.

Итальянский дворик во Львове

Львов по праву можно считать самым романтичным городом Украины – его древние центральные улицы давно стали магнитом для туристов. В самом центре города, на площали Рынок, расположился особняк купца Константина Корнякта.

Этот уникальный дворец был возведен в 1580 году по проекту итальянских архитекторов Петра из Барбоны и Павла Римлянина. Внутренний двор особняка защищен от городского шума внешними стенами, и представляет собой настоящий островок Венеции в Украине - с характерной архитектурой, колоннами и статуями.

Сегодня в Итальянском дворике действует летнее кафе, там же часто проводятся джазовые концерты.

Колоннада Воронцовского дворца в Одессе

Ротонда Воронцовского дворца занимает особое место в сердцах одесситов. В городе до сих пор жива легенда о том, что колоннаду построили в честь девушки, которая год за годом ждала возвращения своего любимого из далекого плавания.

Комплекс, созданный по проекту архитектора Франческо Карло Боффо, расположен в живописном месте рядом с Приморским бульваром.

«Мост любви» в Запорожье

Еще один мост, ставший излюбленным местом прогулок пар, обосновался в запорожском Вознесеновском парке. Композиция моста выполнена в виде беседки над прудом, освещенной лампами – особенно эффектно она выглядит в вечернее время суток.

Примечательно, что изначально мост назвали «Мостом к сердцу тещи и свекрови».

Софийский парк

Знаменитый Софийский парк в Умани буквально является плодом любви. Польский магнат Станислав Потоцкий заказал строительство этого комплекса в подарок своей жене Софии Глявоне.

Как результат, практически все в парке дышит романтикой и окутано легендами любовного характера. На мосту влюбленных в Софийском парке постоянно прогуливаются пары, а в местном павильоне с белой колоннадой регулярно проводятся свадебные фотосессии.

Тоннель любви в Клевани

Так называемый «тоннель любви» - укрытая зеленью аллея в селе Клевань Ривненской области, возник случайно. Местные рассказывают туристам, что на месте тоннеля раньше была железная дорога, ведущая к военной базе. Чтобы замаскировать ее, деревья были высажены прямо под рельсами.

Прошли годы, военная база в Клевани давно заброшена, а «тоннель» начал обрастать романтическими легендами и обретать популярность у туристов. Считается, что влюбленные должны пройтись по «тоннелю» вместе, загадав желание.

Романтические места мира

Не будем говорить о всем известных Париже и Венеции. Найти романтику можно найти и в более ближнем зарубежье.

Долина бабочек в Турции

На западном побережье залива Бельджеиз в Турции расположился заповедник Долина бабочек. Туристы описывают ее как место невероятной красоты, закрытое для строительства. Остановиться там можно в одном из бунгало прямо на берегу моря.

Королевские Лазенки в Варшаве

Варшавские Королевские Лазенки – это такой «польский Версаль», основанный в XVIII веке польским королем Станиславом Августом Понятовским.

Туристов в Лазенках встречают роскошные скульптуры, изысканная архитектура и захватывающий дух ландшафт. Прекрасное место для романтической встречи или фотосессии.

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