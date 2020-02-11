День святого Валентина: история и традиции праздника

В этом году праздник всех влюбленных выпадает на рабочий день.

В конце текущей рабочей недели в Украине и не только будет отмечаться уже такой привычный, но от того не менее загадочный праздник - День святого Валентина. Он имеет давнюю историю, свои традиции и правила, которых стараются придерживаться многие. В первую очередь - влюбленные, кому и посвящен этот день. Об истории этого замечательного романтического праздника читайте ниже.

История Дня всех влюбленных

Покровителем праздника считается Валентин - юноша, проживавший в пятом веке в Римской империи. Его деятельность покрыта загадками: по одной версии Валентин был целителем, по другой - священником. В первом случае принято считать, что мужчина при помощи своей сверхсилы лечил людей, а те, в свою очередь несли ему записки с просьбами об исцелении. Однажды Валентин за это поплатился и попал в тюрьму. Там, гласит легенда, охранник попросил его вылечить от недуга свою дочь, что у Валентина успешно получилось. После девушка в него влюбилась. Финал у этой истории трагичный - 14 февраля Валентина казнили, но перед своей смертью он признался в любви своей любимой письме. Считается, что с того момента стало принято дарить валентинки.

Валентин-священник из Римской империи, согласно второй версии, во времена запрета на браки у солдат, проводил обряды венчания. Запрет был установлен императором Клавдием Вторым, который полагал, что брак мешает солдату защищать родину. Несмотря на запреты, Валентин делал свое дело и создавал новые семьи, за что и поплатился жизнью. Как и в предыдущей истории, он попал в тюрьму, где влюбился в дочь охранника. В преддверии 14 февраля он сообщил ей в письме о своих чувствах, а уже днем его казнили.

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Кто празднует День святого Валентина

Несмотря на то, что 14 февраля - это День всех влюбленных, праздновать его можно и нужно не только тем, у кого есть вторая половинка. 14 февраля касается всех, кто верит в светлое и искреннее чувство. Поэтому поздравления в этот день адресуют не только партнеры по отношениям и личной жизни друг другу. Но и друзья, приятели, подруги, которые желают повстречать настоящую любовь.

День святого Валентина, в частности, в Украине не является официальным праздником и выходным днем. Тем не менее, его стараются праздновать как в публичных местах, так и в семейном кругу все те, кто верит и/или ищет настоящую любовь. Во Львове в этом году, к примеру, влюбленные пары могут провести романтический вечер в ретро-трамвае. Кроме того, многие пары выбирают для заключения брака именно 14 февраля, из-за чего работу ЗАГСов в этот день продлевают до полуночи.

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Празднование 14 февраля в разных странах

Многие страны имеют свои традиции празднования Дня всех влюбленных. К примеру, в США его отмечают со второй половины 18-го века. Сегодня к празднованию, помимо влюбленных пар, подключаются дети. Они изготавливают праздничные сердца и дарят их окружающим. В соседней Беларуси 14 февраля - это еще и день поцелуев. А в Польше убеждены, что мощи святого Валентина хранятся именно в их стране. Поэтому 14 февраля все влюбленные стараются посетить Познань, где молятся останкам святого. В Японии в этот день устраивают конкурсы на самые громкие признания в любви, а в Германии, которая отмечает праздник с середины 20-го века, в этот день принято играть свадьбы либо устраивать помолвки.