Появление ИИ произвело революцию в мире дейтинга. Нет, искусственный интеллект не заменит вам живое общение, но поможет найти "своего" человека. И создатели сайта знакомств UkrDate знают, почему он эффективен, ведь активно используют нейросеть в своей работе.

Как мы оцениваем потенциального партнера? Чаще всего по внешности. А еще люди оценивают интеллект, чувство юмора и увлечения. Очень много всего нужно понять, прежде чем сделать первый шаг.

В этом помогает нейросеть — математическая и компьютерная "магия", которая умеет анализировать большое количество моментов: от цвета глаз до излюбленного места отдыха. Поэтому пользователю не нужно вслепую искать анкеты.

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И это отличный первый шаг, ведь потенциальных партнеров очень много и становится больше. Еще в 2021 году на UkrDate было зарегистрировано 600 тысяч активных пользователей, а сейчас их количество уже превысило 1 миллион человек

При оформлении профиля пользователь сразу указывает цель, и это помогает нейросети не только находить партнеров, но и обучаться. В большинстве случаев указывают:

Даже обычный алгоритм не предложит в пару флиртующему мужчине женщину, которая стремится к браку, но нейросеть — не простой алгоритм. Она учится не только на анкетных данных, но и на результатах. По собранной нами статистике каждый шестой посетитель сайта знакомств успешно находит пару на UkrDate. Искусственный интеллект замечает это по синхронному удалению страниц, но и сами пользователи часто присылают благодарности.

При знакомствах основополагающим критерием является пол, но мужчине недостаточно найти женщину, а женщине — мужчину. Нейросети этого тоже недостаточно, поэтому она оперирует и другими данными, среди которых и предпочтения при поиске партнера.

Такие данные пользователи сами указывают в анкетах, но также мы "помогаем" нейросети обучаться, проводя опросы. Ответы респондентов показывают, что 9 из 10 пользователей не заинтересуются анкетой без фотографии.

Таким образом пользователю легче понравиться нейросети, разместив фотографию в своем профиле. Более того, сеть оценивает даже визуальный образ, чаще предлагая в пару человека с близкими чертами лица. Со временем она может изучить вашу реакцию и изменить свое "мнение", но первоначальная поисковая выдача обязательно учитывает внешность. Также учитываются и другие интересы, хобби, черты характера, знак Зодиака, любимые домашние животные и другие данные, которые пользователь указал в профиле

Большой массив информации нейросеть получает по результатам опросов, в которых активно участвуют наши пользователи. Рекомендуем обратить внимание на результаты недавнего исследования, проведенного на UkrDate. Мы опросили 15500 украинцев, узнав их предпочтения при выборе партнера.

Опрос показал, что для 62% респондентов важны глаза и лицо, то есть для успешного поиска имеет значение не только наличие фотографии, но и ее качество. Еще 24% опрошенных обращают внимание на заполненность профиля, и этот же показатель анализирует нейросеть, чаще показывая анкеты людей, которые подробно рассказали о себе.

Система анализирует полученную информацию в обезличенном виде, что гарантирует безопасность пользователей. Персональные данные хранятся на серверах в шифрованном формате. Безопасность на UkrDate стоит во главе угла, и только люди, прошедшие верификацию, получают специальный бейдж. Среди прочего, нейросеть обращает внимание и на этот фактор, чаще предлагая познакомиться с верифицированными пользователями.

UkrDate — ведущий отечественный сайт знакомств, объединяющий 600 тысяч пользователей из Украины и 400 тысяч украинцев и иностранцев из-за рубежа. Проект израильской компании Dabltech активно использует опросы, анкетирование и современные алгоритмы подбора пары для повышения эффективности поиска партнера.