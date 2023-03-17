С момента запуска на прошлой неделе приложение скачало более 30 000 человек.

С момента запуска на прошлой неделе начало набирать популярность новое приложение для обмена сообщениями – Ghost. Его отличительной особенностью является повышенная конфиденциальность и встроенный по умолчанию популярный чат-бот ChatGPT.

В основе мессенджера лежит так называемая система "Протокол призрака", которая использует доказательства нулевого знания на устройстве конечного пользователя для обеспечения конфиденциальности, пишет TechCrunch.

По сравнению с Telegram и WhatsApp, мессенджер имеет ряд отличительных черт. В том числе сообщения Guess Who ("Угадай кто"), скрывающие отправителя сообщения в групповом чате, и ChatGPT – многопользовательский чат-бот, с которым пользователи могут общаться и взаимодействовать в групповом чате.

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Как говорятразработчики, ключевая идея при создании Ghost заключалась в том, чтобы "сделать что-то, что было бы интересно использовать, но при этом уважало стремление пользователя к конфиденциальности".

Из минусов мессенджера можно отметить ограничение в 50 пользователей для одного группового чата. И тот факт, что в настоящий момент Ghost пока доступен только в App Store.

Какие мессенджеры сейчас самые популярные в мире

В этом году Telegram вышел на второе место в мире по популярности, обойдя Facebook Messenger. На первом месте остается WhatsApp, который постоянно "подсматривает" новые функции у Телеграма.

C начала полномасштабной войны Telegram с его официальными сообществами стал новой повседневной привычкой для украинцев. По данным исследования Kantar CMeter, если раньше среднестатистический пользователь уделял мессенджеру Дурова 5 минут в день, то сегодня этот показатель составляет до 40 минут.

При этом заметим, что технически Telegram считается защищенным мессенджером, но его история указывает на возможный контроль со стороны ФСБ РФ. Ранее издание Wired опубликовало большой материал об уязвимостях в мессенджере Павла Дурова. Несмотря на его обещания не сотрудничать с правительством РФ, Дуров все же мог пойти на компромиссы с Кремлем, чтобы сохранить 7% живущих в РФ аудитории мессенджера.

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