В приложении будет вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

В Украине накануне начала отопительного сезона планируется цифровизировать данные о "пунктах несокрушимости" в государственном приложении "Дия".

Как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

"После окончания отопительного сезона наше правительство продолжало совершенствовать сеть. Поэтому во исполнение задачи главы государства поручил министерствам цифровизировать данные о "пунктах несокрушимости" в "Дие", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, проект планируется запустить до начала отопительного сезона.

Что надо знать о "пунктах несокрушимости"

В ноябре 2022 года, после очередных массированных ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, в Украине возникли серьезные проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением, из-за чего власти решили развернуть "пункты несокрушимости". "Пункт несокрушимости" - это специально обустроенное место, где можно, в частности, согреться и подзарядить телефон.

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