Также украинцы смогут послушать перед сном перехваченные разговоры оккупантов.

Появился сервис, который поможет подготовиться к хорошим снам. Украинцы получили новую порцию "успокоительного" - сайт с колыбельной и данными о потерях оккупантов.

Сервис Колыбельная 200, сообщает platfor.ma также предлагает послушать "радио".

На сайте украинцы могут настроиться на спокойные сны, ведь ничто так не успокаивает, как информация о потерях оккупантов. Сервис предлагает два варианта "колыбельных" - песня певицы Стасик или "радио" с перехваченными разговорами российских военных, которые жалуются своим родственникам на поражение.

Сервис с новым "успокоительным" создали Мирослав Крыж и Алексей Веклич - айтишники из Киева.

"За эти два месяца колоссальные потери врага стали для каждого из нас перманентной базой для надежды и лучшим успокоительным. Поэтому мы решили превратить их в страницу, где каждый может выдохнуть и настроиться на спокойную ночь. Ведь что лучше гарантирует здоровый сон, чем свидетельство того, что мы побеждаем?",- рассказали авторы сайта.

Кроме этого, сервис помогает всей нашей стране приблизить победу. На сайте пользователи смогут найти страницы спецсчетов Нацбанка и фондов, которые собирают деньги для военных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что использование интернета Starlink разрешат всем желающим украинцам.

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