Культовый зеленый робот стал объемным, а название операционной системы теперь пишется с заглавной буквы.

IT-гигант Google пересмотрел фирменный стиль операционной системы Android впервые с 2019 года. Теперь логотип более живой и вариативный.

Во-первых, с выходом Android 14 название "операционки" будет указывается с заглавной буквы, а не со строчной, как прежде. Как пояснили в компании, это позволит "усилить связь между Android-гаджетами и уже известными пользователями приложениями и сервисами Google".

Во-вторых, маскот Android – зеленый робот – теперь изображается в полный рост и в трехмерном формате. Дизайнеры добавили символу "больше характера": отныне робот может представать в разных обликах в зависимости от того, где он применяется.

Новый логотип появится на устройствах Android и приложениях с релизом ОС Android 14 ближе к концу 2023. Сейчас пользователи могут наблюдать старый дизайн, с подписью "Powered by android".

Как упоминалось, это первый редизайн бренда за четыре года. Тогда цвет надписи стал перманентно черным, поскольку зеленый шрифт трудно воспринимается людьми с нарушениями зрения. А от культового маскота осталась только часть головы.

А меж тем в ближайшие месяцы ожидается развертывание финальной версии Android 14. Сейчас бета-версии новой ОС можно проверить на смартфонах Google Pixel.

Из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

Также ожидается, что с выходом Android 14 в смартфонах на Android появится спутниковая связь. В настоящий момент только смартфоны iPhone 14 и Huawei Mate 50 официально поддерживают спутниковую связь.

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