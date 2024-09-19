Пассажиры поездов компании Northern больше не смогут заходить в такие приложения через бортовой WiFi.

Один из крупнейших железнодорожных операторов Великобритании Northern решил ограничить возможность своим пассажирам пользоваться в пути приложениями для знакомств, против которых также ранее высказались ученые.

"Наш бортовой вай-фай предоставляется по схеме Friendly WiFi, которая блокирует доступ к определенным категориям контента. Это важно для нас, поскольку мы знаем, что в наших поездах есть дети", – написал оператор на своей странице в соцсети X.

Как пояснил главный операционный директор Northern Мэтт Райс, проблема заключается в том, что некоторые приложения для знакомств не занимаются модерированием контента, а потому находящиеся в поездах дети могут случайно услышать или увидеть то, что им не следовало бы.

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При этом издание Daily Mail отмечает, что помимо приложений для знакомств под запрет по одобренной британским правительством схеме Friendly WiFi в поездах Northern также попадает следующий контент:

стриминг видео;

азартные игры;

алкоголь;

контент для взрослых, порнография и нагота.

Пользователи соцсетей, тем временем, отреагировали на нововведение едкими комментариями по поводу того, что прежде чем что-то блокировать, Northern для начала стоило бы наладить работу WiFi в своих поездах.

"Но если серьезно, ваш WiFi все равно редко работает", – написал пользователь Rob McNichol.

Как сообщал УНИАН, ранее, на фоне разочарования молодежи в приложениях для знакомств, которые не приносят никакого реального результата, TikTok запустил странный тренд на знакомства через ананас.

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