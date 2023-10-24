Теперь пользователи могут выбрать 15 персональных "сватов" для поиска пары.

В приложении для знакомств Tinder появилась новая функция, которая позволит лучшим друзьям и родственникам одиноких людей, ищущих партнера, помогать с выбором потенциальной пары.

В компании заявили, что опрос показал, что 75% холостых людей обсуждают свою личную жизнь и свои свидания с близкими людьми. Кроме этого, нередко они просят помощи друзей, родителей или других родственников с поиском пары в Tinder.

Новая функция позволит родственникам или друзьям рекомендовать мужчин или женщин в приложении, которые, как им кажется, могли бы стать потенциальным партнером для их близкого человека.

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"В течение многих лет одинокие люди просили своих друзей помочь им найти следующую пару в Tinder, и теперь мы делаем этот процес очень простым с помощью Tinder Matchmaker", – объясняет Мелисса Гобли, директор по маркетингу Tinder.

В компании считают, что новая функция сделает современные свидания "командным видом спорта". Tinder Matchmaker уже доступен в Соединенных Штатах, Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Японии, Мексике, Южной Корее, Испании, Таиланде, Великобритании и Вьетнаме. В компании отмечают, что функция станет доступной для пользователей приложения со всего мира. Это произойдет в следующие несколько месяцев.

Как работает Tinder Matchmaker

В Tinder Matchmaker можно пригласить до 15 своих близких людей. Они получают ссылку, после перехода по которой получают возможность предоставлять пользователю-владельцу Matchmaker рекомендации. Пригласить в этот "клуб" можно как тех, у кого есть профиль в приложении, так и тех, кто им не пользуется.

Задача "сватов" - просматривать страницы других пользователей и предлагать тех, кто мог бы стать парой для их близкого человека. "Сваты" при этом не смогут общаться в чате от имени пользователя или отправлять сообщения.

Сеанс Tinder Matchmaker длится 24 часа. После того, как это время истечет, профили, которые "сваты" порекомендуют, пользователь будет видеть в отдельной подборке. Он сможет либо поставить лайк тем, кого порекомендовали, либо отклонить предложение.

Tinder - последние новости о компании

В этом году компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, объявила о запланированном выходе с российского рынка до 30 июня. Решение, как отметили в компании, приняли, исходя из необходимости защиты прав человека.

Немецкие журналисты выяснили, что российские спецслужбы используют платформы для знакомств, такие, как популярное в мире приложение Tinder, с целью шпионажа за военными и политиками в Германии или их вербовки.

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