Первое место по продажам занимает легендарный Nokia 1100 – устройство разошлось по миру тиражом в 250 млн штук.

Аналитическая компания Visual Capitalist опубликовала интересный, и местами ностальгический, список самых продаваемых телефонов и смартфонов за всю историю человечества. Ожидаемо, большую часть списка заняли "трубки" Nokia и Apple.

Примечательно, что топ-15 между собой делят всего три бренда – Nokia, Apple и Samsung. Вероятно, на определенном этапе у вас был хотя бы один из них:

Nokia 1100 – 250 млн реализованных устройств;

Nokia 1110 – 248 млн;

iPhone 6 / 6 Plus – 222 млн;

Nokia 105 – 200 млн;

iPhone 6s / 6s Plus – 174 млн;

iPhone 5s – 165 млн;

Nokia 3210 – 161 млн;

iPhone 7 / 7 Plus – 160 млн;

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max – 159 млн;

iPhone XR / XS / XS Max – 151 млн;

Nokia 6600 – 150 млн;

Nokia 1200 – 150 млн;

Nokia 5230 – 150 млн;

Samsung GT-E110 – 150 млн;

iPhone 5 – 145 млн.

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Как видно, половина рейтинга состоит из устройств от легендарной финской компании. Примечательно, но среди них нет ни одного смартфона – только кнопочные телефоны; на рынке сенсорных устройств они особого успеха не снискали.

Впрочем, под брендом Nokia порой выходят довольно интересные устройства. Так, журнал Time назвал Nokia G22 одним из лучших изобретений 2023 года. Его особенность заключается в его высокой ремонтопригодности: любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

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