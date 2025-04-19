Владельцы этих моделей отныне лишены официальной защиты от новых угроз и вредоносного ПО.

Google официально прекратила обновления для трех некогда популярных смартфонов, сделав их уязвимыми к новым эксплойтам и вредоносным программам. Об этом пишет издание Gizchina.

Так, если вы все еще являетесь гордым владельцем Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 или OnePlus 7, теперь вы сами по себе. Все эти смартфоны застряли на Android 12 или 12L и больше не будут получать ежемесячные патчи безопасности.

Решение Google прошло практически незаметно: никаких пресс-релизов или громких заявлений. Лишь отсутствие Android 12 в апрельском бюллетене безопасности привлекло внимание техноэкспертов, которые подтвердили: поддержка этих девайсов закончилась еще в конце марта.

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Это особенно тревожно, поскольку в последнем бюллетене безопасности от Google упоминается о появление 2-х серьезных уязвимостей, уже активно эксплуатируемых злоумышленниками. Производители вряд ли предложат альтернативные обновления, а значит эти устройства не получат никакой дополнительной защиты.

Эксперты в области кибербезопасности не оставляют сомнений: если вы используете одно из этих устройств, пришло время обновиться. Поскольку обновления ПО – это не только новые функции, но и защита вашей личной информации, банковских данных и вашего спокойствия.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

Как УНИАН уже рассказывал, бюджетные смартфоны лишат обновления до новых версий Android. Google изменила минимальные требования к устройствам.

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