Что примечательно, пострадали только устройства Samsung – модели других производителей целы.

Нынешний июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Как оказалось, пришлось нелегко не только людям, но и смартфонам.

В частности, популярный техноблогер и ютубер Mrwhosetheboss рассказал, что батареи в трех его смартфонах деформировались из-за жары, и опубликовал соответствующие фото.

Что примечательно, пострадали только устройства южнокорейского бренда – модели других производителей целы. Всем пострадавшим устройствам не менее трех лет.

К слову, "вздувшиеся" батареи считаются довольно распространенной проблемой среди старых смартфонов. Другой вопрос – почему при данных обстоятельствах пострадали только устройства Samsung, ведь маловероятно, что батареи в каждом из этих трех смартфонов поставлялись одним и тем же поставщиком.

Ранее СМИ писали, что Samsung продолжает работать в России по "серым схемам", несмотря на предыдущие заявления о прекращении поставок в страну-агрессора.

Как отмечают авторы материала, до войны компания Samsung контролировала 30% рынка мобильных смартфонов в России. И хотя в Samsung в начале марта 2022 года заявили, что прекратят поставки электроники (в т. ч. чипов и телефонов) в РФ, работа продолжается.

Впрочем, подобные схемы уже успели "вылезти боком". УНИАН писал, что смартфоны Samsung, которые в обход санкциям ввозят в Россию по "серому" импорту, перестали активироваться с российской SIM-картой. Всему причиной – региональные ограничения, введенные южнокорейским производителем.

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