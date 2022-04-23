В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают об усилении вражеских кибератак на Пасху.
Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.
Так, на Пасху не все смогут отметить праздник в семейном кругу, вместе с родными и друзьями из-за войны, и много кто будет получать поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту.
"Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего "цепляют", - говорится в сообщении.
Как не стать жертвой киберпреступников, советы от специалистов:
не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев;
не открывайте вложенных файлов, отправленных в письмах с неизвестных адресов;
с осторожностью относитесь и к сообщениям от знакомых, ведь близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения;
не распространяйте сомнительную информацию;
следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены;
С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой "помощи к праздникам". Проверяйте такую информацию на официальных источниках, отметили в Госспецсвязи.
Ранее УНИАН уже сообщал о пяти хакерских группах, которые чаще всего атаковали Украину.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Новые уязвимости в ноутбуках Lenovo угрожают миллионам пользователей
- Хакеры Anonymous слили данные компании, принадлежащей Минобороны РФ
- Использование интернета Starlink позволят всем желающим украинцам