Россияне активизируют рассылку с обещаниями денежных выплат или другой "помощи к праздникам".

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают об усилении вражеских кибератак на Пасху.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.

Так, на Пасху не все смогут отметить праздник в семейном кругу, вместе с родными и друзьями из-за войны, и много кто будет получать поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту.

"Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего "цепляют", - говорится в сообщении.

Как не стать жертвой киберпреступников, советы от специалистов:

не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев;

не открывайте вложенных файлов, отправленных в письмах с неизвестных адресов;

с осторожностью относитесь и к сообщениям от знакомых, ведь близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения;

не распространяйте сомнительную информацию;

следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены;

С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой "помощи к праздникам". Проверяйте такую информацию на официальных источниках, отметили в Госспецсвязи.

Ранее УНИАН уже сообщал о пяти хакерских группах, которые чаще всего атаковали Украину.

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