В 2023 году одним из ключевых параметров при выборе смартфона является его время автономной работы. В прошлом Айфоны часто уступали Android-гаджетам в этом плане, однако в последних поколениях этот недостаток был устранен.
Новое сравнение показало, что в плане автономности iPhone 15 Pro Max круче основных конкурентов на Android. В битве против айфона поучаствовали Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra, а также прошлогодний 14 Pro Max.
Тест автономности включает в себя использование смартфонов в смешанном режиме: игры, видео, соцсети, серфинг в интернете, использование камеры. Самый новый и дорогой смартфон Apple выдержал 10 с половиной часов. Вот весь список:
- Google Pixel 7 Pro — 8 часов 13 минут
- OnePlus 11 — 9 часов 49 минут
- iPhone 14 Pro Max — 9 часов 59 минут
- Xiaomi 13 Ultra — 10 часов 1 минута
- Samsung Galaxy S23 Ultra — 10 часов 27 минут
- iPhone 15 Pro Max — 10 часов 31 минута
Примечательно, что у iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max наименее емкие аккумуляторы из всех протестированных смартфонов: 4323 мАч и 4422 мАч соответственно. Несмотря на это, флагман Apple в этом году снова круче конкурентов.
В то же время среди новых iPhone 15 самым автономным, как мы уже знаем, оказался вовсе не Pro Max, но он занял второе место. Тесты показали, что 15 Plus – самая "долгоживучая" модель в серии.
Не успел iPhone 15 поступить в продажу, как в сети начали появляться первые подробности iPhone 16, которые выйдут осенью 2024 года. Если верить утечкам, они будут на голову круче актуальных моделей.