iPhone 15 Pro Max с небольшим преимуществом победил в этом соревновании. Смартфон способен работать без перерывов 10 с половиной часов.

В 2023 году одним из ключевых параметров при выборе смартфона является его время автономной работы. В прошлом Айфоны часто уступали Android-гаджетам в этом плане, однако в последних поколениях этот недостаток был устранен.

Новое сравнение показало, что в плане автономности iPhone 15 Pro Max круче основных конкурентов на Android. В битве против айфона поучаствовали Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra, а также прошлогодний 14 Pro Max.

Тест автономности включает в себя использование смартфонов в смешанном режиме: игры, видео, соцсети, серфинг в интернете, использование камеры. Самый новый и дорогой смартфон Apple выдержал 10 с половиной часов. Вот весь список:

Google Pixel 7 Pro — 8 часов 13 минут

OnePlus 11 — 9 часов 49 минут

iPhone 14 Pro Max — 9 часов 59 минут

Xiaomi 13 Ultra — 10 часов 1 минута

Samsung Galaxy S23 Ultra — 10 часов 27 минут

iPhone 15 Pro Max — 10 часов 31 минута

Примечательно, что у iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max наименее емкие аккумуляторы из всех протестированных смартфонов: 4323 мАч и 4422 мАч соответственно. Несмотря на это, флагман Apple в этом году снова круче конкурентов.

В то же время среди новых iPhone 15 самым автономным, как мы уже знаем, оказался вовсе не Pro Max, но он занял второе место. Тесты показали, что 15 Plus – самая "долгоживучая" модель в серии.

Не успел iPhone 15 поступить в продажу, как в сети начали появляться первые подробности iPhone 16, которые выйдут осенью 2024 года. Если верить утечкам, они будут на голову круче актуальных моделей.

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