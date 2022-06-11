Конечно, самой дорогой моделью по традиции окажется смартфон Apple.

Еще 5-6 лет назад было трудно представить себе смартфоны стоимостью более $999, но сегодня это приемлемая цена за устройство премиум-класса. Аналитики британского ретейлера Mozillion рассчитали, сколько будут стоить смартфоны в 2032 году, если цены продолжат расти такими же темпами.

Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на источник.

Так, цена флагманских iPhone выросла с $200 в 2012 году за iPhone 5 до $1100 за iPhone 13 Pro Max, увеличившись на 452%. Если эта тенденция сохранится, за Айфон 2032 придется раскошелиться на $6069 (~180 тыс. грн.)

Флагманы Motorola и Huawei идут следующими в списке смартфонов, цены на которые выросли больше всего за последнее десятилетие. Стоимость премиальных смартфонов этих компаний к 2032 году может достигнуть $3,3 тыс. (около 100 тыс. грн) с 233% и 221% ростом для американского и китайского производителя соответственно.

Samsung занимает четвертое место с ростом примерно на 184% среди своих телефонов высокого класса. В рейтинге роста цен также значатся компании Nokia (55%), OnePlus (142%) и Sony (105%).

Напомним, ранее глава Nokia поделился прогнозом, что к 2030 году смартфон, каким мы его знаем сегодня, перестанет быть самым распространенным гаджетом и фактически уйдет в небытие. К этому времени человечество начнет активно пользоваться совершенно новыми устройствами, убежден он.

В то же время главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу считает, что смартфоны превзойдут по качеству профессиональные камеры не позднее 2024 года.

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