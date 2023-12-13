Платформа кино и телевидения расширила доступ к телеканалам для неавторизованных пользователей на время восстановления всех услуг мобильного оператора Киевстар.

Чтобы компенсировать украинцам неудобства, вызванные хакерской атакой на компанию Киевстар, ОТТ-платформа на время восстановления всех сервисов мобильного оператора расширила доступ к телеканалам даже для неавторизованных пользователей. Это разножанровые каналы, где можно просматривать фильмы и сериалы, мультфильмы, спортивные программы и тому подобное. Сейчас для просмотра телеканалов на Киевстар ТВ достаточно просто зайти в приложение.

Смотреть контент на Киевстар ТВ может абонент любого интернет-провайдера. Делать это можно одновременно на 5 устройствах. Кроме этого, ОТТ-платформа имеет полезную для родителей функцию - детский профиль. Таким образом во время просмотра проектов дети полностью защищены от нежелательного контента или рекламы.

Напомним, утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, ставшей причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа к фиксированному интернету. Киевстар сообщил, что предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Специалисты продолжают работу над решением проблемы.

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Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающая эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.